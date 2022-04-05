上海疫情｜深夜疾馳27公里為聽障老人送餐　外賣員：能幫就幫一下

上海市新冠肺炎疫情嚴重，上周在全市實施階段式封城。在疫情陰霾籠罩之下，網上昨日（4日）傳出一則暖心的故事，「叮咚買菜」外賣員余中深夜疾馳27公里，無償為聽障老人送餐。

余中的善行獲一眾網民大讚， 「小哥這個時候照亮了我們的生活」、「真正的好人」。對此，「叮咚買菜」表示，將會向余中頒發平民英雄獎及2000元（人民幣，下同）獎金。



《澎湃新聞》報道，今年31歲的余中是安徽安慶人，3年前到上海從事外賣員，今年加入「叮咚買菜」平台送單，主要是配送虹口地區居民的物資。他憶述，4月2日為一名女士送菜，結果翌日（3日）收到對方來電，詢問他能否幫忙向居住在青浦的聽障父親送菜，「我聽她的聲音，感覺都要帶哭腔了，一下子就心軟了」。

據了解，求助人的父親是聽障人士，手腳不便，生活上比較困難，她因疫情無法外出照顧父親的起居飲食，且一直無人接單，只能抱着試一試的心態詢問余中。余中表示，當時自己仍未下班，只能答應對方下班後為她送貨，「因為出不來，是她們小區的志願者幫忙遞給我的。我看了下有兩大袋，有大概十盒熟食，還有一些方便麵、速凍水餃」。

余中表示，雖然目的地單程有27公里，但他沒有想太多，反而是擔心電瓶車的電量不足，他只能多花時間尋找換電櫃。由於跨區配送，一路上他多次被交警檢查通行證，「他們檢查一下我還覺得心安一點，此前我一直是在虹口區這邊活動的，熟悉的圈子會給我更多的安全感，這一下去到別的那麼多區，疫情等情況不同，我還莫名覺得有點怕，口罩也多給自己加了幾層」。

一路上我也沒多想，就想着能快一點就好了，因為我看到了包裹裏的速凍餃子，怕它化得太快，送到老人手裏會不會壞了不能吃。 余中

余中一直趕路，希望將物品盡快送到老人家手上。然而，在距離目的地不足3公里時，余中發現車路被封，「我都開到這兒了，這一單我一定要送到，兩公里多就兩公里多吧」，於是他拎着菜沿崧澤大道步行至目的地。

然而，余中到達目的地後再遇到難題。由於老人聽障一直未有接聽電話，他只能一邊與求助人通話，一邊向保安解釋請求小區幫忙，輾轉下終於將物資交給小區義工，讓後者代為轉交。

當晚，余中送貨後回程，「到十二點半左右，我和求助人說還有十幾公里，手機要沒電了，讓她不必等我、早點睡」。凌晨2時許，他回到公司安排的賓館後倒頭就睡，直至早上6時許起床，才看到求助人凌晨時問他是否安全到家，「沒想到那麼晚還在那邊一直等我消息」。

余中表示，求助人曾想向他轉錢，但他一一婉拒，「我心想誰都有個困難的時候，她當時給我打的那通電話真的讓我心有不忍，就也不好意思收錢。我自己性格比較自由，沒那麼多條條框框，自己有能力的話，能幫就幫一下」。