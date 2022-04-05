上海疫情｜夫堅持留守吸痰遭警帶走　清華女海歸殞命引校友追思

李昶給人感覺人淡如菊，但和朋友在一起，她愛說，愛笑，愛捉弄人，愛惡作劇。李昶如此猝不及防的離開了我們，以至於我時時不甘不願相信。 ——李昶親同學追憶

周日（3日）起，一則關於上海某康復醫院一位病人因疫情管理無人護理而去世的文章在微信群組流轉，直到微信群組有朋友驚呼：天啊！往生者李昶竟是自己清華的同學！

隨着記憶文章愈來愈多，一位才情飄逸的女學霸浮現眼前。李昶生於1973年，曾就讀於北京史家胡同小學、北京二中、北京四中，於1992年考入清華大學電腦系，畢業後留學美國並在硅谷工作，育有兩個孩子。2018年，因先生在上海創業，李昶回國定居上海。

上海清華校友群的成員討論李昶死亡的事件。（微信公眾號「一只猫的折叠花筒」）

同為70後、在90年代的北京上大學，朋友圈上有多位曾與李昶同窗共讀，或在某個時空交錯重疊過——人們紛紛表達哀思，以及對李昶非正常死亡的悲痛和惋惜。

據知情者表示，李昶去年因突發腦溢血住院治療後，事發前正在上海一家康復中心接受康復療養，意識清醒。然而上海疫情突起，3月底防疫管控措施加強，李昶所在的康復中心發現有陽性病人，「所有人被要求隔離，包括護理人員」。

但李昶因病尚未恢復語言功能，且無行動能力，無法說話，極度依賴護理人員的精心護理，尤其是無法吐痰，需要護理人員注意她的情況及時吸痰，醫生指她在精心的護理下能依賴再生能力恢復一定的行動能力。

李昶的丈夫把她安置在上海某很昂貴的恢復護理中心。自己白天工作，晚上在護理院陪護。然後，疫情開始了。丈夫不用上班，就在護理中心。然而，護理中心發現了陽性病人。於是要求所有人離開護理中心隔離，這個所有人不僅僅是家屬們，還包含護理人員。丈夫要求自己和李昶一起隔離。當然不被允許。

李昶是美國海歸。（微信公眾號「一只猫的折叠花筒」）

為此，丈夫組織了在護理中心的全部家屬，佔領了一個房間，把門從內堵死。堅決拒絕離開護理中心。警察來了，攻進了他們的房間，以破壞抗疫的理由抓走該丈夫。護理中心專業人員被強制調走隔離，為了安撫這些家屬，護理中心許諾會另外安排護理人員。實際是一個護理人員要管十幾個病人。而負責李昶的人，並不會吸痰。

結果，僅僅一天後，李昶就不幸去世。其友人相信因為李昶沒有語言能力，無法呼救，也沒有人給她吸痰，痰堵在氣管裏，經過相當長意識清醒下的掙扎後，窒息死亡。而家屬收到的，只是一個通知：死亡並已經火化——連遺體都看不到。

李昶去世消息傳出後，其不少同學紛紛在社交網發聲悼念，也引起網民熱議。微信公眾號「一只猫的折叠花筒」發文稱，痛定思痛，在振聾發聵的新冠防疫口號背後，是數不清的其他疾病病人的沉默不語。防疫的初衷是尊重所有人的生命權，尤其是保護那些有基礎病的弱者。然而因為防疫措施的極端化，導致目前罹患其他疾病的病人得不到充分的醫療資源，他們成了最直接的受害者。

李昶的同學、朋友為其哀悼。（微信公眾號「一只猫的折叠花筒」）

文章稱，而這樣的後果，也與防疫初衷的「一個也不能少」背道而馳。過去兩年，中國新增新冠肺炎死亡人數是一個巨大的零，然而，不能視而不見，這個0的背後，湮滅了無數個1，曾經的清華學霸李昶就是這個1。而這個1，遠不止她一個。

文章續指，李昶，一個鮮活的生命悄無聲息地逝去了。「我們無限痛惜她，她是我們的同學、朋友、同一代人。有人說不能因她是清華校友而生命權更重。當然不！她只是被強制隔離、或因醫療資源抽空而被延誤治療的普通病人的一個，還有更多的生命可能也已經、正在或將要被無謂地犧牲掉，我們才如此痛心。」

文章最後指，這世上有萬千種要命的病，不只是新冠一種。請讓所有的病人都得到同等、甚至更緊迫的醫療對待。也正因此強烈呼籲：請尊重每一個人、每一個病人的生命權，不被一個巨大的0吞噬。