上海疫情｜封控區護士被醫院急召　居委書記接電著急落淚走紅

上海新冠肺炎疫情持續，周二（5日）晚，一條4分25秒長的電話錄音卻引起了坊間的注意，當時一位被醫院急召的護士所住的樓處於封控狀態，她與居民區黨總支書記劉苗電話對話期間，劉苗當場落淚。事後，劉苗表示，自己淚點比較低，他相信很多人是在想把家園守好。



事發於虹口區通州路上的香港麗園小區，據劉苗表示，涉事的是一名護士長，是小區居民，住的樓是封控狀態，之前已經跟他溝通過好幾次，當她打給自己時，他跟她強調其樓房有感染者，要跟工作單位講清楚，「說實話她是護士，醫院這時候叫她回去，我們一定是支持的。但我需要對我們居民區負責，所以我要確定一下」。

談起落淚，劉苗稱，自己當時確實感覺有點壓力，因防疫技術不是自己專長，且當時小區在做核酸，他在現場穿著「大白」衣服，又聽不清電話內容，所以有點著急。隨後經考慮，劉苗建議護士先把核酸篩查做了再走，因他猜想對方返回醫院肯定也需要出示48小時核酸報告，最後待承諾書和相關證明發送後，就放行。

劉苗指，小區有30多個類似情況，強調目前為止從他手上放出去的人，沒有一個是放錯的，且他們回來後都有報備。例如，小區封控第一天就有一名孕婦出現早產徵兆，他們了解過後便放行，孩子當天就生下來。

曾是軍人的他去年夏天開始擔任居委書記，他表示，相比起在部隊，居民區的情況複雜得多，要調節家庭矛盾、上下樓鄰里關係等等，而封控後，人手不多的居委都住在了居委會，讓老百姓安下心來。對於網上對社區工作的一些議論，他表示相信很多人不是單純的抱怨，是在想怎麼把家園守好，更快地把疫情解決掉。