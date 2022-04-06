上海疫情｜封控區內變身「Running Man」　男子炫耀跑10公里被罰

上海的本土疫情持續嚴峻。據《澎湃新聞》報道，一名男子因擅離封控區域，外出跑步10公里，而被警方處行政處罰。



上周六（2日），上海普陀警方接獲民眾舉報指，一名中老年男子違反防疫規定，私自外出跑步，還將照片傳送至跑步愛好者的社交群組進行炫耀。

閉路電視拍到，當日早近6時，普陀區柳明路上除了停泊的車輛，還有一名身著藍色背心及黑色短褲的男子在跑步。而該男子傳送至「陽光跑步群」群組中的照片顯示，其跑步路程為10公里，且未有佩戴口罩。

警方接報後即時展開調查，最終在柳華路某公司內找到該名男子李某。經詢問發現，李某是該公司在核酸篩查封閉管理期間的留守人員，平日有晨跑習慣，4月2日5時50分許，李某在明知疫情防控「足不出戶」相關規定下，仍堅持外出晨跑，還在跑步途中自拍，將跑步軌跡和自拍照片傳送至上述群組中。

警方表示，因違法行為人李某拒不執行緊急狀態下的決定、命令，4月2日，被普陀警方依法行政處罰。

另據上海衛健委通報，上海昨日（5日）新增17077宗本土感染，包括311宗屬於確診個案及16766宗無症狀感染者。