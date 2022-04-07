湖北私家車撞牆司機質疑剎車失靈　Tesla：車速過快與質量無關

近年來，Tesla因為屢出事故而備受關注。今年3月底，湖北武漢有車主駕駛Tesla時，因為剎車、軚盤失靈，導致車輛撞上牆壁。

車主認為車輛的剎車有問題，但Tesla方面表示，車主當時車速過快，加上停車場地面為潮濕的環氧地坪地面，延長了制動距離才會發生意外。



《紅星新聞》報道，車主聶先生反映，3月25日下午2時許，他駕駛已有5年車齡的Tesla MDOEL X 100D 在地下停車場行駛，在車速約每小時30公里時踩下剎車，先點剎隨後踩死剎車；5秒後，車輛以每小時15公里的速度撞上牆壁，導致車輛損壞嚴重，安全氣囊彈出。

經查，Tesla認為車輛沒有故障。Tesla負責人解釋，能量回收系統是該車作為電動車的一個特殊系統，司機在鬆開加速踏板或踩剎車時，車輛為了節能會緩慢減速；在減速的過程中，能量回收系統會把沒有作用到輪胎的動能回收到電池。

聶先生不願意接受Tesla方面「車輛沒有故障」的說法。他指出，Tesla未有公開事發時剎車系統的具體工作情況，包括能量回收系統的數據，以及能量回收系統、ABS和EPS的工作順序。他認為，能量回收系統可能會干擾正常的剎車工作，希望Tesla能夠提供事發時車輛的具體數據，並希望Tesla能夠承擔責任，賠償新車及醫療費、精神損失費、誤工費、車輛管理費。

有Tesla負責人稱，事後已向聶先生提供準確的數據，司機在車速為每小時32.24公里時鬆開油門，之後2秒鐘踩下制動踏板。踩下踏板後4秒鐘內，車速降到每小時15.52公里。由於現場是環氧地坪路面，規定車速為每小時5公里，可見司機當時已經超速6倍，加之地面濕滑摩擦力較小，輪胎附著力減小，制動距離不足導致撞車。

前述負責人稱，肇事車輛的電量較低，車主鬆開油門後，車輛的能量回收系統在發揮作用。車輛的車機電腦檢測到地面附著力減小，車輪會打滑的情況下，車輛的ABS開始產生作用。同時，防止車輛側滑的ESP系統也開始發揮作用，因此軚盤才會鎖死。

聶先生認為，自己有30年的駕駛經驗，有足夠的經驗判斷汽車的車速和剎車時機。車輛在每小時30公里時踩剎車，5秒後仍有每小時15公里的車速，就足以證明Tesla剎車有問題。由於車輛鑑定價格高昂，且可能需要自己承擔費用，聶先生目前不考慮做鑑定。Tesla則稱，若鑑定結果是車輛剎車確實存在問題，可以承擔鑑定費用。