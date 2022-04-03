深圳疫情｜福田區向城中村企業、個體戶、租客發放補貼　最高萬元

在深圳此輪疫情中，城中村的個體工商戶受到較大影響，尤以餐飲業影響甚巨。福田區出台「穩企惠民紓困」10條措施，根據停業時長，對受疫情影響較為嚴重的城中村內中小微企業、個體工商戶進行5000至10000元（人民幣．下同）的一次過支援補助，涉及商戶超過1.5萬間。



福田區表示，為加大穩企惠民紓困力度，在《深圳市福田區支持企業同心抗疫「十條」政策》的基礎上，補充制定「十條」政策。此次措施簡化申請流程，申請人最快在6小時內即可拿到紓困資金。

補充的有關政策包括，鼓勵城中村封控管控區（含參照管控區管理的區域，下同）業主給居住的租戶減免租金。集體股份合作公司對業主實際減免金額予以不超過50%的補貼，區政府在支持集體股份合作公司專項政策中，對集體股份合作公司上述實際支出予以不超過50%的支持。

深圳的城中村。（余俊亮攝）

城中村封控管控區內受疫情防控影響停止營業的小微企業、個體工商戶提出申請，經所屬街道社區審核後，按停業時長分檔給予最高1萬元的一次過支持。城中村封控管控區內的租住人員提出申請，經所屬街道社區審核後，根據所在區域和封閉時長，按每人200至800元的標準，分級給予一次過困難補貼。

封控管控區內低保及低保邊緣家庭成員、困境兒童及孤兒、孕婦、失獨老人和享受殘疾人兩項補貼對象，經所屬街道社區審核後，按每人1000元的標準給予一次過困難資助。封控管控區企業繳交社保的人員，在今年3月至5月期間，因疫情影響造成失業、停繳社保並符合申領條件的，經轄區街道審核後，按不低於每人1000元的標準給予一次過困難補貼。

因疫情導致基本生活困難的新冠患者家庭，根據有關規定每人最高按18個月低保標準給予一次過臨時救助，每個家庭救助額度累計不超過24個月低保標準。轄區確診感染新型冠狀病毒肺炎的工會會員職工提出申請，及時報送市職工解困濟難基金會，協助申請關愛幫扶金。