上海｜陰性市民遭帶至方艙　政協委員籲體諒防疫　網民：避重就輕

上周六（9日），「一對被『誤判』陽性的上海夫妻崩潰」錄音在網上流傳。錄音中，圍繞「陽性」隔離轉運，一方是上海夫妻的苦苦哀求，一方是工作人員的堅定執法，引起不少網民熱議。

浦東新區政協委員趙國寶昨日（11日）表示，事件不存在誤判，又稱勸說過程有防控辦、警員、居委會配合，希望大家特殊時期能理解基層工作人員。



上周六（9日）上海浦東的一個19分鐘錄音「我說你是你就是」在網上廣傳。錄音中，有居民有公立醫院的陰性報告，也有12345政務服務便民熱線的錄音證明是陰性，但是警察疑似強制執行上級命令，在疑似沒有任何憑證和公章下，要求把居民拉到方艙醫院，並說「接到的命令就是把你帶走，說你是（陽性）你就是」。

據內地官媒《人民政協報》報道，昨日（11日）上午，浦東新區政協委員趙國寶說，「作為屬地的政協委員，也了解這件事情的經過，我有必要就「誤判陽性」做澄清。」

趙國寶說，當事人是浦東大道651弄*號101室居民沙某，女性，13歲，核酸檢測為陽性。此前，居委幹部已多次上門勸說沙某前往方艙隔離治療，並同意其母親作為家長陪同前往隔離。但是該戶居民堅決不同意前往方艙隔離；之後，為落實區防控辦陽性感染者「應轉盡轉」的工作要求，遂由勸說小組上門開展勸說工作。

他表示，沙某的父母始終以區疾控中心檢測可能錯誤為由拒絕前往隔離治療。在勸說過程中，工作小組當場告知區疾控中心的檢測結果，解釋了疾控下發結果和健康雲顯示情況可能不同的原因。在長時間勸說無果後，工作小組開展法制教育並告知拒絕配合轉運可能產生的法律後果。

趙國寶表示，最終該戶居民同意了由母親陪同女兒沙某一起前往隔離治療。他認為，在這次事件，一是並不存在誤判問題；二是整個勸說過程始終由防控辦、警員、居委會等部門配合，並全程錄音；三是特殊時期，希望大家能從基層工作人員的角度多一些理解，至少是雙方的聲音都要聽聽。

當前上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，但民間防疫人員質素不一，甚至出現濫用公權力的極端防控事件。（Getty Images）

對於趙國寶的「澄清」，有不少網民認為，這證明錄音是真的。

另外，有一些網民認為，趙國寶是在避重就輕。他們認為，趙國寶沒有給出證據、沒有講執法者「堅定執法」的言行問題等根本問題，試圖以政協委員的名義一錘定音，讓網民多多理解和配合官方防疫安排。網民在微博就此表示不滿：

「請給出證據，錄音中人家夫妻是有證據，有報告的，要求執法人員給出證明是合理訴求，執法人員的態度呢？直接吼起來了，快別洗了，要洗給出證據啊，編寫些文字誰不會。」



「你們上門轉移沒有陽性檢測報告，人家手上有陰性報告，嘴巴一張就是謠言，真好笑。」



「意思就是：錄音是真的；認為當事人也有錯；事情已經以當事人妥協解決了，要求理解工作人員。那麼，聽完雙方的聲音覺得工作人員的做法和言行依舊無法理解。而且疾控、健康雲、檢測機構關於陰性陽性結論不一致的後果為什麼要居民承擔？」



「雙方聲音都要聽聽，你得發聲啊，你得把你手上的證據拿出來啊，怎麼證明別人是陽性？」



「講真，你這還不如不闢謠，越描越黑了屬於是。」



「錄音中明明是說夫妻陽性，怎麼這個闢謠中說孩子？ 牛頭不對馬嘴！另外問題公民要求出示陽性證明，電子版也可以，這是權利，為啥就是不出示？」



「音頻裡公務人員表明是夫妻兩人陽性要被帶走隔離。夫妻兩人多次合理要求看一下陽性報告，工作人員完全無視，只堅持要帶走隔離。在工作人員「威逼」下，夫妻最終無奈同意了。你說多聽聽雙方的聲音，可音頻中公務人員就一句話一個意思呀：我不管，我不看，我只執行上面下達的命令。」



持陰性報告被強行帶至方艙 警員：說你陽性你就是

據此前報道，在網上廣傳的錄音中提到，疾控中心負責人上門通知，要拉夫妻去方艙醫院隔離，去哪個方艙醫院不清楚， 警察也拿不出陽性報告，反覆強調自己是在執行命令，必須要帶他們走。但是這夫婦在與對方的對話中提到，自己有陰性報告，而上門的人不接受。警察說：「我現在接到的指令就是執行。」

錄音中，女士說：「這個社會還有公義可言嗎？我只是想申請一下複測，我的手機上的報告是陰性，你說的陽性哪來的，我已經打電話給過疾控中心了，疾控中心說他的數據來自於醫院，他讓我找醫院去，我在醫院我也錄音了。」

她說：「防疫法有規定，我是陰性，你們有報告嗎？就憑他一張嘴我們就相信嗎？你們警察就是這樣的嗎？」，「我已經打過12345投訴，他們已經在去核查是公立醫院的數據出現錯誤，現在我們一家都是陰性，你們把我拉到方艙醫院去去幹嘛？」。

2022年3月31日，上海，疫情防控下的上海老城厢。（視覺中國）

錄音中的女性表示，已經通過12345投訴過公立醫院的數據出現錯誤，疾控中心說報告是醫院出具的，需要聯繫醫院，居民聯繫醫院得到了是陰性的結果。警察則表示，接到疾控中心通知名單時，並沒有收到陽性報告，但要求她先去方艙，後續可以投訴。

這名女子續稱：「這是在草菅人命。陰性去了方艙，怎麼可能不被感染呢，到時候投訴成功了又如何呢？」警察則回應，「我們是執行上面的命令，執行錯了也不是我們的錯。」

錄音中女子情緒激動，聲嘶力竭地一遍又一遍喊著「我們是陰性，我們有證據」，其同住男子也哽咽。執法人員則回應：「我不管我說你是你就是！」、「我們承擔什麼責任？我們只是執行人員」。女子在對話中更一度提及，要拿刀捍衛自己訴求的權利，說要拿刀死給他們看。

在錄音中，男主人帶著哭腔的聲音說「失望透了，真的失望透了」，然而警察仍執意給上級打電話申請強制執行，說「這家人自以為是陰性」。

國家會展中心（上海）隔離救治場所，是上海規模最大的方艙醫院。（新華社）

「強制執行」引不滿 網民：望查清事件真相和原委

對於事件，內地資深傳媒人凱雷在微博上說，「執法上門，應該有個文件或報告；聽完錄音，夫婦二人並非不講理的人，說與醫院核查是陰性；疾控應該至少講明原委，為什麼再去核查陰的結（果）是錯的。」

有網民表示，執法人員是「復讀機執法」，不想負責揹鑊，就能強行帶走一家三口，理所當然地說你是陽性就是陽性，帶走就算任務完成，即使最後發現帶走的人可能不是陽性，也和執法人員沒關係。然而，執法過程如暴力機器一般，只能聽他們說，你只能說去還是不去，但又不管你去或不去，反正都必須去，「為什麼老百姓要為政府不當防控強制措施買單啊？」

亦有網民指，涉事警察只負責強制執行死命令，不管是非對錯，「這真的是我認識法治社會嗎？」

當前上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，這就導致民間防疫人員素質不一，甚至濫用公權力的極端防控事件。（美聯社）

有微博網民表示感到害怕，錄音裏一家三口明明是陰性，醫院數據搞錯了，執法強制要給拉人到方艙，無視證據也不出示陽性報告，不同意就強制執行，太可怕了，「人家也只是要求復測，要求又不過分」。

還有網民稱，上海有兩千五百萬人，在這麼多輪又急又趕的檢測下，核酸假陽、數據出錯的概率，疊加上這麼大的人口基數，會出現很多誤判，這誤判落到每一個人身上，都是個人生活的一座大山：「有哪一個媽媽能眼睜睜看著自己沒得病的孩子送到方艙去感染，（畢竟）許多小孩子不能打疫苗啊！」、「封城到現在快斷糧了都沒害怕，這個晚上真的害怕了」。

網傳錄音：

