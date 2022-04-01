重慶女求職秘書卻被要求有性生活經歷　招聘者認實際想招「情人」

重慶一名26歲陽姓女子近日如同許多人一樣，在招聘平台求職秘書職位，然而令人咋舌的是，招聘者不但要求女生是單身，還要有性生活經歷。起疑的陽女隨即以色情騷擾的名義向網絡招聘平台進行投訴，招聘者賬號亦因違規被凍結。平台客服表示，民眾如遇到此類騷擾問題，可截圖存證並上傳舉報。



近兩個星期，曾從事過秘書、銷售和運營等工作的陽女一直忙於在網上找工作投簡歷，日前，她被推薦到與自己相匹配的一間公司的秘書職位，由於工作內容也與能力相符，她於是在平台上與一名叫小吳的招聘者互加微信好友直接交流，後者後來發來招聘職位要求。

根據資料顯示，該職位要求應聘者為18至26歲、形象良好、身體健康的單身女生，工作的內容則為協助安排處理領導工作日程、生活日常，偶爾與老闆參加應酬和陪伴老闆。但除此之外，職位還要求女生要有性生活經歷。至於待遇方面，為無責任底薪5000元（人民幣．下同）起，並有六險一金和保底1萬元、現金支付的獎金，加上節假日福利，月入1.5萬元起。

陽女憶述，加上微信後，小吳就向其索要了生活照，之後她眼見對方提出的單身、有性生活經歷的要求便心生懷疑，憂慮對方不是單純招聘秘書，於是將聊天記錄截圖上傳至網絡招聘平台投訴。投訴後，平台回應稱舉報已被核實，存在違規現象，小吳的賬號已被予以凍結處理。

小吳本人周三（30日）親自回應事件，證實了陽女的疑慮。據他表示，老闆其實想招一個類似「情人」的私人秘書，月薪保底1萬5，可以面談。涉事網絡招聘平台客服則表示，工作人員接到舉報後會在一個工作日內進行核實，一旦無誤便會進行處置，除對個人封號外，還會對所屬公司加強監管，發現違規情況也會及時處置。