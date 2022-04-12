醉漢裸闖港珠澳大橋口岸試圖下橋游水　涉違出入境法例被罰2千元

近日，廣東珠海驚現一名醉酒「裸」男，夜闖港珠澳大橋口岸並試圖到橋下游水，只因想一睹大橋美麗的夜景。最終，該男子行為被認定擾亂口岸限定區域管理秩序，被警方依法給予警告及罰款2000元（人民幣，下同）。



據《瀟湘晨報》報道，4月6日晚，一聲「站住，別跑」打破了港珠澳大橋珠海公路口岸的寧靜，一名上半身赤裸、下半身僅著赤色底褲的男子，以貨車車身掩體闖入口岸限定區域。

特勤組移民管理警察見狀第一時間上前制止，惟該男子非但不聽還愈發加速奔跑，在奔跑了近600米後，涉事男子終被警方制服，男子此時還問到，「你是流氓還是警察？」，警察就稱，「建議你最好保持沉默，酒醒了之後你就知道害羞了。」

經審訊發現，該男子是到珠海旅遊的，事發當晚為醉酒狀態，聽聞港珠澳大橋夜景最好後，坐的士到大橋口岸觀景平台，見到雄偉的大橋該男子內心十分激動，借著酒勁脫掉衣服，並試圖衝過限定區域到橋下游水。

涉事男子最終因構成擾亂口岸限定區域管理秩序，港珠澳大橋邊檢站依據《中華人民共和國出境入境管理法》第八十二條第一款第（一）項規定，給予當事人警告，並處罰款2000元。

網民評論：

「流氓看了都沉默了」。



「下去了你就別想能上來了」。



「紅褲衩留著幹啥，直接脫了涼快」。



「酒醒了要他寫1000字以上的後感，或者讓他看一個鐘頭這個視頻」。

