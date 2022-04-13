甘肅男怕染新冠拒接妻子回家被起訴離婚　法院判「不准離」惹爭議

因擔心感染新冠肺炎拒接外出打工妻子回家，甘肅康樂縣一名男子被起訴離婚。當地法院近日對案件作出判決，結果卻令一眾網民愕然。



甘肅康樂縣人民法院近日對事件進行宣判。（中國裁判文書網）

據「中國裁判文書網」公開的判決書顯示，原告馬某（妻子）出生於1994年，被告張某（丈夫）出生於1991年，二人學歷均為小學文化，職業均為農民。2016年二人結婚並育有一兒一女，馬某稱，丈夫張某常年在外打工不管孩子，且婚後不到一年就在丈夫的手機中發現與他人的曖昧短信。

馬某表示，為了家庭可以忍受丈夫與他人曖昧以及不管孩子，但是另外兩件事卻傷了她的心。2020年2月，馬某從北京打工回家，當時正處疫情防控階段，張某拒絕村裡接妻子的要求，因為害怕被傳染。2個月後，馬某要前往北京打工時，張某以工作忙為由未與其見面。因此，2021年12月，馬某以感情破裂為由起訴離婚。

離婚會對孩子的成長造成不利影響，法院一審判決不准馬某與張某離婚。（百度百科）

今年2月，甘肅康樂縣人民法院對事件作出判決，法院認為，張某因怕傳染不接妻子以工作忙不見妻子的行為嚴重傷害夫妻感情。但張某願意改正錯誤認錯態度良好，雙方多溝通相互包容婚姻關系完全可以維持。離婚會對孩子的成長造成不利影響，法院一審判決不准馬某與張某離婚。

值得注意的是，事件登上微博熱搜，不少網民對判決結果表示反對：

「笑死，院方和這男的過唄」。



「法院憑什麼替女方做決定」。



「如果離婚不自由何來結婚？」。



「離婚好難啊結婚要謹慎啊」。



「別拿孩子來道德綁架了，都這樣了，明擺著就是想以新冠的藉口來遠離妻子再和別人曖昧」。

