身價億元台男網上徵婚　交友成功送iPhone　結婚生孩子會送這禮物

台灣屏東一名男子在臉書《爆廢公社》徵婚，他開出交友成功送iPhone 13手機，一旦結婚生子生一個孩子就送一間北海道房子。因交友徵婚內容太過直接，引發熱議，不少網友以為是臉書廢文，留言訕笑噓爆。記者今午找到當事人，他在屏東縣鄉下的房子佔地逾百坪，一旁還有大片如茵草坪，男子強調：「誠心徵婚，等待有緣人！」



伍姓男子42歲，4月7日下午他在臉書《爆廢公社》PO出3張自宅照，並發文指，「這是我家，房子三間，土地兩筆，在屏東科學園區（屏東高鐵站預定地）附近，平常興趣是旅行，誠心找女友，成功交往者送iPhone 13乙支，意者請私訊，謝謝（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

台灣男子網上交友，更表示成功即送上iPhone。

+ 14

4月8日，他再加碼PＯ出2張日本北海道的樓房外觀圖，並稱，「《徵老婆文》只要結婚生子，生一個送北海道房子一間，意者私訊，我不菸小酌不檳榔（希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者）」。

連續發文引發網友熱議，有人留言訕笑指「這裝潢超老派」，不少網友質疑發文真實性，反諷指，「你說三間就三間啊⋯⋯」、「我也有10間」，還有人電爆稱，「你家難道都沒有新一點的照片了嗎 怎麼都是這幾張啊......你要不要乾脆點po一張駕駛法拉利啊，大小牛啊，麥拉倫啊，風神R8這一類的超跑啊，機會比較大點」。

記者今午找到當事人，實探結果反而電爆網友。身高167公分、體重68公斤，戴著500多度近視眼鏡的伍姓男子家住屏東縣萬丹鄉社皮村，現居的祖厝雖然不是時新別墅，但住宅旁有大片綠地，佔地逾百坪。高富帥3條件中，以客觀條件來看，「富」字門檻至少已達標。

伍男說，大學畢業後就在全世界遊歷，目前已走過38個國家，3年多前才去過南極洲，新冠疫情爆發前，在大陸上海住了3年多，也與一位廣東經商的女子交往，因疫情爆發他返台居住才分手。

伍男強調，之前有交往過7個女友，年紀到了，屏東鄉下又沒有婚友機構，才想上網徵友結婚。對於網友訕笑留言，他不以為意，還強調，事前雖沒告知家人，但父母就算知情也會支持，「因為我就是正當交友，這是很正常的事」。

伍男在《爆廢公社》的兩篇文，直接秀出自己的身家，格外引人好奇。他坦白對記者說明他家的財富規模，他家在日本的物業，是在日本北海道札幌市中央區的狸小路，整體來看，伍男身家已可稱為「億元男」（新台幣）。

伍男說，他徵婚的條件很簡單，身材不要太胖，有大學學歷，其他的條件就一般正常即可。昨天PO文到現在，已有2名女子跟他聯繫，伍男強調，「自己的誠心徵友，真的希望碰到有緣人。」

延伸閱讀：

老公給月薪10萬希望她離職 全網極力反對擔心「經濟不自主」

相親對象請吃羹麵慶生 女傻眼：之前我請男方爸媽吃餐廳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】