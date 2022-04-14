上海疫情｜醫療隊組建「方艙教室」　徵艙內教師指導學生功課

上海疫情持續，當地啟用多個方艙醫院，無症狀或症狀較輕的感染者被送至方艙隔離治療，當中有人是仍在就學的學生，他們的教育問題受到關注。

位於徐匯區的石龍路方艙醫院設1548張床位，9日開艙至12日，短短4日已有逾30名學生進艙。醫療隊於是組建了「方艙教室」，給學生提供網上學習的空間，並徵集艙內隔離的老師做義工來指導學生功課。



官媒新華社報道，石龍路方艙醫院由山東省援滬醫療隊接管，為了給孩子們創造良好的學習環境，開設了2間「方艙教室」。在教室裏，孩子們用自己的電子設備，上網認真傾聽老師授課並按時完成課後功課。

醫療隊隊員將兩間用於存放物資的房間清理出來，進行消殺後作為「方艙教室」。醫療隊還向當地政府部門申請了網絡設備和50張課桌椅，並徵集艙內「教師志願者」提供學習輔導。僅用了一天的籌備時間， 「方艙教室」於4月11日正式開課。

截至4月10日24時，山東省援滬醫療隊接管徐匯區的三間方艙醫院已收治輕型和無症狀感染者2950餘人，其中已有27人康復出院。

值得留意是，山東省援滬醫療隊近日受到網民關注。有內地傳媒報道稱，支援上海的山東省醫療隊接管上海的方艙醫院後，在沒有方艙平面圖、只有一部對講機的情況下，手動繪製了方艙平面圖細化管理區域，效率很高。對此，不少網民表示，上海的防疫要向山東看齊了：

－所以為什麼連張平面圖都沒有啊

－一個星期還亂成一鍋粥，只能證明一件事：當地政府不作為。

－上海只給方艙醫護人員準備了一個對講機？？？

－發現山東在這種大災難的時候真是厲害

－還是人家山東牛，再看看當地

－這就是把不作為發展到了極致，人為的給支援的醫療隊伍製造麻煩

