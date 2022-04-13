疫情｜誤將核酸樣本運輸箱當保溫箱偷走　江蘇漢：原想用它帶飯吃

核酸檢測是防疫工作的重要一環，可江蘇連雲港市海州區近日卻有一名賊人竟趁醫護人員不備，將一新冠病毒核酸樣本運輸箱偷走。警方隨即介入調查，並成功拘捕疑犯。據該58歲苗姓男疑犯稱，他之所以做出如此怪事，是因想找個保溫箱帶飯吃，結果回家取出箱子嚇個半死。目前，苗某已被警方採取刑事強制措施，案件還在進一步調查中。



4月2日早上，海州漢庭酒店隔離點的醫護人員起床後，發現放在特管區的一新冠病毒核酸樣本專用運輸箱不翼而飛，於是報警。「偷這個東西幹什麼用的呢？」面對這般怪事，接案民警也充滿疑惑，而經調取現場影片資料，疑犯為一名戴著帽子和口罩的男子，其前一晚強行擰開隔離防護欄鐵絲潛入作案，之後逃至鼓樓社區一片老舊小區。

由於夜間監控錄像十分模糊，為調查增添難度，民警只能以宣傳防疫和反詐的方式到該片區逐戶排查。結果4月5日下午，一網格員反映租住在磨盤巷的一外來務工男子與疑犯很相似，民警遂趕到其住處蹲點守候，待疑犯苗男回來一刻緊隨而入。一開始，苗男還略有動怒地稱「我怎麼會幹那事，肯定是你們弄錯了」，可在作案時所穿的灰白色上衣被發現，再經現場比對後，慢慢就沒了底氣，最終承認犯罪事實。

苗男交代，自己長年在海州租房乾瓦匠，吃飯不方便，因此想找個保溫箱把飯菜帶到工地吃。案發當晚，當他經過涉事酒店看見剛好放了一合心意的嶄新手提箱，於是不禁動心，決定待夜間人較少時作案。詎料當他回到家取出箱子後，赫見箱子上寫有「新冠病毒核酸樣本送檢專用」、「生物危險」，於是嚇個半死，趕緊將箱子重新裝入蛇皮袋，之後想到鄰家長期無人居住，遂趁夜悄悄扔到了鄰家院內。

據了解，涉事專用箱科技含量高，在失竊前已消了毒，不存在傳播病毒風險。