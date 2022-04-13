疫情｜央媒談動態清零：「一時不便」是為了「長康久健」

內地新冠肺炎疫情未平，上海新增確診仍持續處於高位。在坊間，有關「清零」及「共存」的討論此起彼落，對此央媒周三（13日）發表評論文章，指要堅持「動態清零」，「一時不便」是為了「長康久健」。



《新華每日電訊》發表文章，指兩年多來，中國戰疫經驗證明了動態清零的科學性和正確性，無論是「武漢保衛戰」、「湖北保衛戰」，還是接下來迎戰各起、各類新冠病毒疫情，實踐和成果反覆證明，動態清零符合中國實際，也是抗擊疫情的最佳選擇，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。

文章稱，堅持動態清零就是尊重生命，「在屢次與『強敵』交手的過程中，我們既尊重每一個個體，也從不放棄任何一個群體」；又引述國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長梁萬年指，從公共衛生的角度看，全人群都是Omicron變異株的易感人群，「我國老年人口數量龐大，一些大城市人口老年化率較高。如果『躺平』，疫情對這類脆弱人群就是一場災難」。因此，面對人口數量龐大、疫苗接種尚不充分的老年人群體，在人民群眾的生命安全這筆「明白賬」面前，容不得絲毫糊塗。

文章進一步表示，堅持動態清零就是尊重科學。科學的眼光，應是理性的眼光，「如果說問題的始因是因為我們對病毒的認識不足，那麼認識到病毒的狡猾多變，警惕其未來的諸多可能，就是我們當下對認識不足的最好彌補」。科學的眼光，亦應是發展的眼光，兩年多來，中國一直在思考如何用更小成本在更短時間內控制住疫情，減少疫情對經濟社會發展、人民生產生活的影響，「不能否認的是，當下人民群眾的生產生活存在諸多不便，但這些短時的『陣痛』都是為了實現更穩固的『長康久健』，讓經濟社會發展更可持續，讓人民生活更美好更幸福」。「危和機同生並存，克服了危即是機。『風物長宜放眼量』，正是此義」。