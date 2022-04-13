疫情｜核酸檢測實驗室技師穿尿片工作7小時　確保結果高效準確

內地疫情持續升溫，昨日（12日）新增2.7萬宗本土感染，上海、廣州、深圳等地連日開展多輪全民核酸檢測。

為了為公眾盡快知道檢測結果，每名檢驗技師都爭分奪秒。四川成都新華醫院的核酸檢測實驗室的技師，每次都穿上全套的防護裝備甚至是尿片，在實驗室埋頭苦幹6、7小時才離開。



《紅星新聞》報道，自去年11月15日起，四川成都新華醫院的核酸檢測實驗室向市民提供免費核酸檢測，5個月以來已有近30萬人次接受過該項服務。在醫院門診大廳前方的廣場上，不少前來「願檢盡檢」的市民排起長隊，工作人員不時用喇叭提醒要保持1米距離。

當接近核酸採樣的具體地點時，工作人員每次會放行10人到採樣點前方排隊，同時再掃一次健康碼，並領取核酸採樣所需的標籤和試劑管，混檢和單檢的市民會分別到不同位置上做核酸檢測。

據介紹，成都新華醫院的核酸檢測實驗室所屬的檢驗科，下設臨床生化、臨床免疫、分子生物學等專業組，核酸檢測工作在單獨的實驗室內進行。該科室PCR實驗室組長劉珊介紹，實驗室內有更高的安全等級，溫度需維持在15℃至30℃，濕度範圍30%至80%。同時，實驗室內是負壓環境，風會固定從上到下流動。

醫院檢驗科副主任彭燕介紹，從實驗室接到核酸樣本後會先核對，然後掃碼錄入系統，工作人員進行核酸提取的前處理，再放入核酸提取儀提取。提取後，再放置到擴增區進行核酸擴增，儀器讀取數據輸入電腦，得出陽性或者陰性的結果。最後，工作人員會覆核結果，檢查當日的流程是否符合操作規範，若無問題就會向市民公布結果。

醫院檢驗科副主任彭燕介紹檢測技師的工作流程。（紅星新聞）

據了解，該科室共有20人直接參與新冠病毒核酸檢測，分為試劑配置、核酸提取、擴增等三個組別。彭燕介紹，疫情期間，實驗室週末不休，檢驗技師面對巨大的任務量，一進實驗室往往要6、7個小時才能離開，以高效地完成任務，不少檢驗技師更穿上尿片工作。

除此之外，他們還要常常對外支援、借調等。彭燕表示，每次有本土疫情出現，科室的工作人員其實非常疲憊，經常有突發情況需要加班，「他們二話不說就來了，所以我特別感謝他們」。