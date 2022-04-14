四川警方：男子假扮活佛斂財2億兼騙色　被判25年有期罰款2千萬

四川省公安廳周三（13日）公布數宗涉及國家安全的典型案件，以提醒公眾共同維護國家安全。其中一宗案件為，一名男子因涉嫌偽造「活佛」身份，進行非法斂財、強姦猥褻女弟子，被判處25年有期徒刑並處罰金2000萬元（人民幣，下同）。



警方提醒，不法分子利用群眾對藏傳佛教的虔誠，盜用、曲解和褻瀆藏傳佛教的教義實施詐騙、性侵等違法行為，以滿足其自身扭曲的個人私慾。（示意圖片）

案件顯示，王某想盡辦法拜一位老僧人為師，並在同門師兄魯某的幫助下，偽造當地藏族群眾身份，搖身一變成為一名「藏族人」取名「洛桑丹真」，舉行所謂「坐床儀式」後對外號稱「洛桑丹真活佛」。

其後，王某開始大肆斂財，在全國建立8大核心道場，下設各級分道場，在全國20多個省市發展弟子3000多名，要求每個弟子每年都要上交供養。除此之外，王某編造多個收錢項目，10多年時間非法斂財近2億元。

王某更要求每位弟子在皈依和修煉的時候發毒誓，終身聽命，不得背叛。編造「身加持」等歪理邪說，對女弟子實施精神控制，並將身體作為「法器」，任由其實施強姦猥褻。

王某一案被偵破後，警方以其犯組織、利用邪教破壞法律實施罪、非法經營罪、強姦罪、強制猥褻罪，數罪併罰判處有期徒刑25年並處罰金2000萬元；魯某則被判處有期徒刑6年並處罰金500萬元。

警方提醒，不法分子利用群眾對藏傳佛教的虔誠，盜用、曲解和褻瀆藏傳佛教的教義實施詐騙、性侵等違法行為，以滿足其自身扭曲的個人私慾。群眾要樹立「正信」觀念，提高信仰素質和對善惡的甄別能力。