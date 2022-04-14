中國幹細胞製備技術獲重要突破　未來可用於治療糖尿病

國際學術期刊《自然》雜誌周三（13日）晚發表中國幹細胞製備技術重要突破，北京大學鄧宏魁教授團隊使用化學小分子改變人類體細胞，獲得新一代的幹細胞製備技術，其研發時間歷經10年，未來可用於治療一系列重大疾病，例如糖尿病、重症肝病、惡行腫瘤等。



研發過程中，鄧宏魁教授團隊滴上幾種化學小分子製劑於人體皮膚細胞的培養液中，並用近一個月時間培養，促使人體皮膚細胞的結構和形狀發生徹底改變，成為新型的人類多潛能幹細胞，也被稱為人類生命發育的「種子細胞」。據介紹，多潛能幹細胞特點幾乎是具有無限的發育潛能，未來在此基礎上可做得更複雜一點，甚至可在體外做出人的器官。鄧宏魁指，該新技術既不需要使用人的卵母細胞，也不需要破壞人的早期胚胎，避免倫理問題，也突破了第二代技術可能存在的基因突變風險，為中國在再生和幹細胞領域突破了一個瓶頸。

該技術是經過十年研發，變化數十種技術路線，從50多萬種化學小分子中篩選，得到的兩個化學組合。鄧宏魁表示，過去多年，他們嘗試了20多種不同的策略，也進行了上百萬種化學小分子的篩選，最後找到一個主要分為兩步法的一個策略。其中第一步是找到一個有效的六個小分子的組合，可將人的成體細胞重編成為可塑性強的中間狀態的這種類型的細胞，這一困難過程就花去足足6年時間。

目前，團隊用這種化學小分子誘導成的新型種子幹細胞已進一步培養出了增強免疫力的人體血液T細胞和人體胰島細胞，且人體胰島細胞已在大動物猴上成功實驗，未來可用於治療糖尿病。