杭州新郎婚前檢查是「女性」但精子正常？　網民：真的要懷疑人生

日前，內地有一對沈姓夫妻在結婚前做了健康檢查。但收到報告的時候，沈先生發現染色體檢查結果顯示，他的染色體是 「46 XX」，與新婚妻子相同。醫生告訴沈先生，這意味著他從生理角度上講，其實是女性，該份報告上更有三份簽名背書檢驗結果。



沈先生表示，自己因此極度悲傷，一度想取消婚禮，「不想耽誤妻子」，後來證實是醫院疏失，沈先生是生理男性。



日前，內地有一對夫妻去做婚姻檢查，但收到婚檢報告時，沈先生發現自己的染色體檢查結果居然和妻子相同，是「46 XX」，而非生理男性的「46 XY」沈先生跑去醫院詢問，醫生表示，「染色體檢查報告很少出錯」，並跟沈先生表示，就醫學結果來說，他確實是生理女性。

沈先生後來收到精子檢查報告，確定一切正常，他又跑去醫院求證。醫生卻跟他說，即使精子正常，只要他染色體是 「46 XX」就難以懷孕。沈先生說他因此陷入極度的悲傷，自己跟妻子雖然已經登記，但兩人還未擺酒席，他也想過是否該妻子離開，「不想耽誤她。」但後來證實是該報告打字時發生疏失。

杭州臨平區婦幼保健科郎科長則承認工作上存在疏失，但他指出，因為婚檢中心是第三方機構，事情發生後醫院也在第一時間跟婚檢中心聯繫。他表示，對患者感到很抱歉，但因為醫學上也有雙性人的案例，所以當時未查證清楚，未來會加強對婚檢中心的監督。

沈先生表示，自己沒有什麼訴求。但這種普通人都能發現的疏失，醫院和檢測機構卻未能發現，「這是很大的漏洞了。」他表示，「雖然只是寫錯了一個字母，但患者因此要承受很大的心理壓力」，希望不要再有這樣的事情發生。

對此，內地網民紛紛表示同情，指「拿到檢驗報告的那刻，應該懷疑人生」、「經歷了大喜大悲到鬆了一口氣的過程」但亦有網民批評醫院不負責任，「染色體XX是女性，XY是男性這點常識醫院都弄不明白。」