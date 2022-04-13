有鄉民10號在PTT表特板分享多張爆乳美女照，讓不少人暴動狂讚：「太太我喜歡妳」、「不是虛情假E，是真心實E！」而這一PO竟釣出本尊，還曝光18歲的時候，曾被單戀的對象嗆「醜八怪」的故事，現在卻逆襲成了表特正妹，讓她的虛榮心瞬間被滿足，其他網友也開玩笑：「那學長肯定沒有投資眼光。」



「18歲的時候，被單戀的學長叫醜八怪……30歲的時候上PTT表特板，超開心的啦！」爆乳美女本尊11日現身Facebook《爆廢公社》，貼出PTT截圖：「人生就是要越活越精彩漂亮！歲月都是成長的痕跡和驕傲。」也在留言處貼出高中的照片笑呼：「也不怪學長啦！因為我高中的時候長這樣～（不會被路人叫美女，但會被叫帥哥）。」

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超反差的照片一出，引發一片熱議：「為啥別人都是越大越美，我越大越歪」、「長得漂亮一定要虛榮的，更何況是逆襲」、「長輩出面解決一切」、「看不出來30歲耶」、「喜歡妳自信的笑容，還有身材^^」、「真的很美，身材也很好。」

還有不少網友起鬨，紛紛替學長掬一把淚：「為學長默哀」、「學長現在應該躲在螢幕後面哭吧」、「學長一定後悔自己瞎了眼睛」、「沒有學長，換我來啦」、「學長只是證明了，女大十八變是真的。」

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