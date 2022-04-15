做核酸派「霍去病」卡通貼紙　西安做法蘊含深意亦詮釋歷史地位

內地的新冠肺炎疫情持續，陝西西安今日（15日）展開新一輪核酸篩查，作為檢測後到出結果前的有效憑證，西安當局今次向居民派發西漢名將霍去病的卡通「核酸貼紙」，網民對此紛紛表示「願美好寓意成真」。



西安市多個區縣、開發區於今日開展新一輪核酸篩查工作，市民期待已久的新貼紙形象，選用西漢驍勇善戰的名將霍去病。有當地市民表示，「今天一大早，孩子就吵著要去核酸拿貼紙，班上的小朋友都說貼了『去病』不得病。」也有市民表示，貼紙「霍去病」意味「嚯，祛病！（普通話諧音）」，期待疫情可以盡快過去。

話題「西安最新核酸貼紙是霍去病」還登上微博熱搜，網民指，「誰能拒絕霍去病」、「去病終於來了」；也有網民猜測下一個貼紙會推出辛棄疾；還有網民建議推出秦始皇卡通形象的貼紙，「沒有嬴哥鎮不住場子，建議早點發」。

據了解，今年3月12日，西安推出第一張核酸篩查憑證貼紙，火速「出圈」（被更多人知道），至今已推出了10個卡通形象。而這些卡通形象及名稱都暗藏寓意，不僅彰顯出西安的歷史地位，還令居民對核酸檢測產生「嚮往」之情。

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最先推出的是以大熊貓、朱鹮、金絲猴、羚牛四種秦嶺珍貴的野生動物為設計原型，身著周、秦、漢、唐的古典服飾的秦墩墩（清）、猴靈靈（零）、牛呼呼（護）以及鹮薇薇（衛）四款貼紙，組成「清零護衛」。

此後，又推出「盛唐守護天團」系列貼紙，包括以楊貴妃為原型的「唐小妃」、以唐代皇城羽林軍為原型的「城小將」、以唐代詩人李白為原型的「李小白」。

再往後還推出了「波斯客」以及「不倒翁小姐姐」等可以代表西安古今形象的卡通貼紙。不少西安市民在獲得卡通貼紙後，做成裝飾品以便長久保存。

對於西安當局此舉，有內地媒體表示，西安正是用一張張貼紙，「沖淡」市民的焦躁、擔憂等情緒，甚至調動起市民對下一個貼紙的期待，「西安就是用歷史的涵養、文化的慰藉，以及核酸貼紙這樣的小驚喜，升溫了城市的溫度。」