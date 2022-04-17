外賣員送完餐不肯走！以「借廁所」強闖家　女子被捏手臂往牆上撞

4月15日，河南鄭州一男外賣員在送餐時，以「借用廁所」為名，試圖強行衝入一女子家中。



據內地傳媒《禾苗財經》報道，朱女士回憶，前日（15日）中午12點朱女士打開門清理門口欄杆上的污漬時，剛好遇到外賣員送到她下單購買的外賣，朱女士拿到外賣後，發現送餐外賣員一直站在電梯口未曾離開。

外賣員提出借用廁所的請求。朱女士拒絕後，男子便將女子推入家中，並撞在牆上。朱女士極力反抗，並呼喊要報警。

朱女士在微博中提到：「外賣員直接推著她衝到客廳，⼀隻⼿推著我肩膀，另⼀隻⼿捏著我的⼿臂把我往牆上撞，我看到他就是猥瑣和變態的眼神，隨後我開始掙脫，撕扯，⼀隻⼿打他，打掉了他的帽⼦，接著我⼤聲喊你要是再不⾛我就報警，他聽到這句話轉身就跑。」

外賣員倉皇而逃後，在一樓被保安攔截，並送至派出所。

一名美團外賣送餐員在街頭準備工作。（美聯社）

朱女士隨後聯繫外賣平台「美團外賣」舉報，但據朱女士稱，「美團外賣」平台以說辭推託責任；在最後一通聯絡電話中，「美團外賣」方詢問朱女士是否需要賠償，朱女士拒絕後，就再沒有收到平台方的聯繫。

昨日（16日），朱女士在微博更新事件進度時稱，「美團外賣」已經有負責人與其進行聯繫，雙方暫時還未就協商達成一致。

朱女士希望美團能說明，美團為何推託責任；為何出事後沒有負責⼈聯繫；如何保障客戶的⼈身安全。