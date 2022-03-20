疫情｜河南女在火鍋店遭隔離　可免費任吃大嘆「真的吃不動」

3月18日，河南鄭州的王女士下班後來到火鍋店吃飯，突然被通知要暫時隔離在店內，原因是鄭州新增一位新冠無症狀病例曾在這家火鍋店就餐。

王女士稱，她因為晚走了大概一分鐘，就被留在店內。所幸該店免費請客，菜品任點，並準備了宵夜和早午餐。王女士表示，雖然遭遇離譜，但體驗還算舒服。



不少「打工仔」下班後都想到火鍋店吃飯，慰勞自己。 王女士前日（18日）到鄭州一家火鍋店吃飯，突然被通知要整晚隔離在店內，因為該店曾有新冠無症狀病例光顧。

王女士稱，在被通知要隔離前的大概一分鐘，當時她與另一位朋友付款後打算離去。她就晚走了一分鐘，結果被留在了店內。除了她，還有四十多位客人及十幾位店員被隔離。

所幸的是，店主大方地免費請客人吃火鍋，菜品任點，還準備了宵夜和早午餐。王女士還「凡爾賽」地稱，「沒得選只能吃肉，真的吃不動了，真的挺離譜的。」

王女士的話題登上昨日（19日）晚間微博熱搜榜第二名，話題更累積多達9600萬關注，網友紛紛稱讚店家體貼， 照顧客人溫飽；也有網友更羨慕地稱，「實現火鍋自由了」。

內地疫情升溫，當局常臨時封鎖高風險區域以控制疫情。王女士因為「走遲」而被留在「肉林」，可說是福禍相依。