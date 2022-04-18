上海疫情｜台義工出招設「物資銀行」　居民網上協作文檔以物易物

上海疫情持續，由於物資供應問題，一些公寓回到以物易物的模式。有公寓則有台灣籍義工引入了「物資銀行」的概念，居民透過網上協作文檔的形式，來交換彼此需要的物資。



澎湃新聞報道，4月1日起，晶采名人公寓因疫情被封控，該公寓其後開設「物資銀行」，在網絡上協作的供需清單，列出了居民可以提供或當下所需的物品，發布時間及每一位發布者的姓名、房間號、微信號也都標註得清清楚楚。這些物資不售賣，而是無償提供給有需要的鄰居們。

居民網上協作文檔以物易物。（周到上海）

「物資銀行」來源於晶采名人公寓兩位義工的「金點子」。封控以來，義工們發現，小區有些住戶家中人口多，食材和生活用品消耗較快；有的住戶一人獨居，蔬菜來不及消化，又會造成浪費。「不如我們打造一個小區內互通有無的平台吧！」義工小胡仔（化名）提出。這個想法得到了許多義工響應。

來自台灣的義工Fish（化名）建議，可以把這個平台打造為「物資銀行」，每一位居民都可以在這裏發布自己的需求，並由義工進行調配。

說幹就幹，在徵得番禺居委會和小區居民們的同意後，義工們將「物資銀行」打造為非接觸式「網上+網下」供需平台。在網上，他們製作了表格供大家登記。提供者填寫愛心物資內容，需要者填寫所需物資內容，並留下各自的姓名、房間號和聯繫方式。

網上達成交換意向後，居民就可以把標註好投遞資料的物資放到門口，由義工團隊協調配送。非急用物資由義工每天定時投遞，急用的物資則會請物業工作人員進行傳遞。物資交換成功後，發起人還會及時更新物品是否被領取走的狀態，做到讓大家心中有數。

報道指，義工沈瑞暘和妻子每天都無償擔任大家的「交換員+搬運工+網上支援客服」，把所需的物品及時投遞到每一個居民家門口；義工隊長朱春曦，組織低價統一採購，保障消毒和全程無接觸配送；來自台灣的義工Fish，總是能為提高物資配送效率貢獻許多「金點子」；還有來自英、美、馬來西亞、埃及等地的居民也紛紛加入義工團隊。