連花清瘟｜公眾號籲勿用作預防新冠　批佔上海物資1/3運力不合理

上海疫情持續，當地網民最近紛紛發文曬出收到的很多盒連花清瘟。有阿里旗下盒馬公司的司機發文稱，口罩、防護服和連花清瘟是疫情下規定配送的必備品，連花清瘟就佔用了他們三分之一左右的運力。

對此，內地著名的醫療健康公眾號「丁香醫生」發出兩篇文章，質問「防護服、大米和連花清瘟怎麼選」，呼籲勿將連花清瘟用於新冠預防。

上述文章在內地網絡引起熱議，有不少網民感謝該帳號敢言，但也有人批評其是在「散播謠言」，更有人指控該公眾號上述文章涉及資本運作。



丁香醫生上周六（16日）發布文章指，某義工車隊成立之初，所有人的目標只有一個：盡力提高送貨單量，能多送一戶就多送一戶。車隊工作人員何豔君預想，自己的SUV能頂得上20個速遞員，但跑了兩日後才發現「帳不是這麼算的」。

車隊4月5號的更表顯示，各種「意外戰鬥」導致減員後，最終還留下6輛車，其中2輛運人、2輛送貨，還得有2輛必須騰出來拉規定配送的蓮花清瘟一一盒馬還有40多個店開着，在裏面打地鋪的分揀小哥，口罩防護服和蓮花清瘟是規定必備品，必須有人送。如果不參與義工車隊，沒人想得到蓮花清瘟會佔去三分之一的運力，直言「我們認為不應該這樣。」。

生產商以嶺藥業捐助連花清瘟膠囊予上海。（以嶺藥業）

17日凌晨，丁香醫生再發文解釋前一篇文章，稱連花清瘟隨防疫物資被發到上海民眾手中，不少網民紛紛曬出家中的連花清瘟。文章稱，雖然發抗疫藥物看起來有益於民，但該公眾號說「不應該這樣」，原因在於連花清瘟不能預防新冠，給健康市民發放真的沒有必要。

文章稱，根據世衛定義，疾病預防分一級和二級，前者避免疾病發生，例如接種疫苗，後者是較早發現，例如癌症篩查。據此，目前科學條件下預防新冠措施有三種，包括物理阻斷（戴口罩、社交距離、勤洗手、規範咳嗽禮儀、隔離等）、誘導免疫反應（疫苗）、暴露前預防（提前用藥預防感染)，而暴露前預防用藥目前全球只有一款長效抗體組合，靠注射抗體來抑制病毒、避免感染。

文章指出，上述三種方式，連花清瘟都不符合。而中國最新新冠診療方案中亦沒有提到連花清瘟可以預防感染。官媒《解放日報》4月一篇報道更明言，該藥並非預防新冠藥物，若沒有症狀不應服用。

上海疫情持續，圖為5日上海楊浦區穿著防護衣的防疫人員協助運送物資。（中新社）

文章提到，網上所謂「世衛推薦連花清瘟」的傳言，並非屬實。文章也訪問兩名呼吸科、感染科醫生。北京積水潭醫院呼吸科王小燕醫生說，從藥物說明書、藥物機理來看，該藥讀不能預防新冠，且該藥有口服療程不確定的問題。西京醫院感染科王素娜醫生說，需要深入藥理學研究及嚴格隨機對照試驗，但目前未見連花清瘟有這樣的試驗，無確鑿證據表明其有效預防感染。

文章續指，從一款藥物的驗證機制上看，連花清瘟也的確沒有滿足證明自己可以預防的流程。如果要驗證一款藥物可以預防和治療疾病，有一個嚴謹的臨床試驗流程和臨床終點設計，並且至少要有動物實驗和一至三期臨床試驗，完成前兩步才能證明「安全」，完成後兩步才能證明「有效」。經查找，連花清瘟已發表的文獻和數據，暫時缺少其可預防新冠肺炎的依據。

文章又提到，針對暴露後的預防效果，2021年的一項對照研究，顯示連花清瘟可以降低核酸檢測陽性率。但整個研究樣本少、無對照組，仍需更進一步研究。

本港政府亦於4月初向全港300萬個家庭派發防疫服務包，內有5項物品：KN95口罩、快速抗原檢測劑、連花清瘟膠囊、衞生署防疫錦囊摘要及一張政府抗疫解說。（資料圖片）

文章又談及連花清瘟的風險，指由於含有受管控藥物成分，在新西蘭是禁藥，瑞典、美國、意大利、澳洲也禁止該藥入境，且一項發表於《藥理學前沿》（Frontiers in Pharmacology）的研究指出，連花清瘟中至少含61種化合物，成分極其複雜。有一些副作用，常見不良反應有胃腸道不良反應如噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、腹脹、反胃，以及皮疹、瘙癢、口乾、頭暈等。

在連花清瘟的說明書上，標註了高血壓患者、心臟病患者慎用；有肝病、糖尿病、腎病等慢性病嚴重者、兒童、孕婦、哺乳期婦女、年老體弱者等也需要在醫師指導下服用。

文章最後表示，綜上，連花清瘟不能預防新冠，還可能帶來副作用。一種不能預防新冠的藥物，被大批量的發放給沒有感染的健康人，這本身就是不應該發生的事情，若為了這些藥物的運輸發放，還佔用了其他物資的運力，就更不合理。

對於上述文章，有網民表示支持，認為防疫財政支出這麼多花在一間醫藥企業上，這企業還不是研製本次疫情藥物的，「做得過於赤裸裸了」、「發國難財真噁心」，亦有人稱讚「對得起良知的丁香 保護好自己吧大家」。

有網民質疑「丁香醫生」涉藥廠資本運作

不過也有反對丁香醫生說法的聲音，微博認證為「法律博主」的帳號「@大風吹奏」則表示，政府發放抗疫藥物，並不意味著承認該藥用於預防新冠肺炎、僅用於新冠肺炎，並指「既可以治療普通感冒也可以治療新冠初發，更可以降低市民的恐慌程度」，才是發放該藥的主要目的。

另外，亦有網民表示，「丁香醫生」背後投資者是摯信資本，金主之一是淡馬錫，淡馬錫不僅在中國投資了大量私人醫療機構，還是BioNTech的投資人，另外公開資料顯示，丁香醫生與輝瑞、默沙東、賽諾菲等藥廠皆有合作關係，而同為防止輕症轉重症，連花清瘟與輝瑞新冠特效藥應該是競爭關係，認為這才是丁香醫生針對連花清瘟的關鍵。

饒毅表示，無論中外藥物，都必須被證明有足夠治療作用、副作用在可以容忍的範圍內。（微博@e_car的V博space）

著名學者饒毅：不宜強行派送未經證明中藥

近期隨著上海當局大範圍派送連花清瘟，針對連花清瘟的質疑聲音也高漲。擔任北京大學教授、北京生命科學研究所資深研究員的饒毅亦於周日（17日）發文聲討政府派送該藥存在的問題，他指無論中外藥物，都必須被證明有足夠治療作用、副作用在可以容忍的範圍內，才能用於中國人民，否則是不負責任，甚至被小人鑽空子牟利。

饒毅說，新冠肺炎疫情肆虐的地區，物資調配工作緊張，人民需要的食品、藥品都難以保證百分百按時到達群眾手中。在這樣的情況下，如果強制性派發預防或治療新冠肺炎的藥品，一定要嚴格檢驗，不能讓偽劣產品頂着任何帽子——包括「中藥」的帽子——被強行派發給群眾。

饒毅說，如果「連花清瘟」從未被嚴格證明有效，那麼強行派送就害了等待必需物資和藥品的群眾。

連花清瘟早在2020年4月即被內地監管部門批准用於治療輕型、普通型新冠肺炎。此後，在中國多版診療方案中，該藥獲推薦用於治療新冠。據新浪財經日前報道，今年以來，連花清瘟生產企業以嶺藥業股價已上漲104.03%。