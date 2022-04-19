疫情｜江蘇護士瞞父母援滬抗疫　母親腹痛揭一家身處同一方艙醫院

上海市疫情持續升溫，各地都派出醫療隊支援。來自江蘇南京醫科大學第二附屬醫院的護士佳英（化名），本月初亦跟隨江蘇省援滬醫療隊連夜抵達上海臨港方艙醫院。

為了不讓父母擔心，她一直隱瞞自己在上海抗疫前線。然而，在上海打工的兩老因為核酸檢測呈陽性，先後被帶到臨港方艙接受隔離治療，卻一直瞞騙佳英，直到母親突發腹痛，每天互相報平安的一家三口，才知道大家身在同一個方艙醫院。



4月1日凌晨，佳英接到援滬通知後，便跟隨江蘇省援滬醫療隊連夜抵達上海，支援臨港方艙醫院的抗疫前線。佳英的父母都在上海打工，因為不想讓父母擔心，三人每次通電話時，她從未提及自己在上海，甚至會事先查好南京的天氣情況，與父母聊天時有意無意地提及南京的天氣，再講一些上班時的趣聞。

在電話中，佳英的父母從來都是報平安，對女兒噓寒問暖，從來不提及他們的身體狀況。直到4月15日，佳英母親依舊像往常一樣報平安，但長期接觸病患的佳英察覺有不妥，她聽出母親說話聲音虛弱。

在佳英連番追問下，父母終於道出真相。原來兩老的核酸檢測結果先後顯示陽性，母親在4月11日入住臨港方艙醫院，父親則是4月15日入住，目前正接受隔離治療。為了不讓佳英擔心，兩老原打算等身體恢復健康，平安出院後再告知女兒，誰知一家三口竟都在同一家方艙醫院。

佳英帶同事探望父親。（現代快報）

臨港方艙醫院有1.3萬張床位。為了方便管理，醫院按照樓層、位置被分為不同的病區，並交由不同的醫療團隊管理。其中，佳英工作的區域是在6#B2–3區，父母則在7#A區，由浙江省援滬醫療隊管理。

4月16日早上，在多方協調下，佳英來到父親所在病區探望，父女終於以一種特殊的方式見面了，「我想和爸媽說的是，不要害怕，你們在方艙，女兒也在這裏」。