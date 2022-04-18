「上海人忍耐已到極限」居民撰文引熱議　置頂一留言更獲77萬Like

上海本輪疫情自三月爆發以來，本地感染個案已經超過20萬宗。而當地自收緊防疫措封控措施以來，無法就醫、無法購買食物藥物、物資短缺等個人經歷及求助的聲音也不斷在網上傳出。4月14日，一篇名為《上海人的忍耐已經到了極限》的微信文章在內地社交網廣為流傳。



《上海人的忍耐已經到了極限》一文描述，上海市封城以來，「每天都有刷新底線的事件」，包括急需收治的病人在等待核酸的過程中離開人世；網傳某區衛健委的一位幹部在巨大的壓力中，在辦公室自縊身亡；中小學突然變成了方艙，學生學業荒廢；方艙醫院停電、停水，糞便橫流，無人修理。

當前上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，但民間防疫人員質素不一，甚至出現濫用公權力的極端防控事件。（Getty Images）

文章在最後發問：「今天的心情實在沉重，我們熱愛的、為之自豪、如此閃耀的城市，為何變得這般黯淡無光？我們付出的忍耐和血淚究竟是不是錯付了？這所城市裡還有沒有像徐匯區志願者老伯一樣敢於據理力爭的人？還有沒有官員在傾聽人民的心聲？我們期盼的明天，還要熬多少個14天后才能到來？代價要付出多少，才能換一個求實的人民至上？！」

該文章很快在微信獲得了超過10萬的閱讀量，而被置頂的評論「這篇文章要是被刪，刪的人不得好死」，獲得超過77.3萬次讚好。

該文章目前在微信仍可以閱讀，但轉發、分享、收藏、複製連結等功能均被暫停使用。台媒《自由時報》一篇報道則提及，該文章曾一度遭到刪除。

工人在上海楊浦濱江築建方艙醫院。（中新社）

在這篇文章刊出同日，另一篇名為「上海人的忍耐遠遠沒有到極限」的文章，以回覆上文的形式由網民刊出。

該文中提到：

「其實不只是上海人

中國人的忍耐還遠沒有到極限

我們大多數人的行動還只停留在網上

轉發那些不一會兒就被和諧的推送內容」



該文章在最後說：

「我們能承受的魔幻現實 還有很多

我們的忍耐遠遠沒到極限」



目前，該文章已經無法在微信中搜索到。

在微博也有不少網民把上海和香港的情況比較，認為上海不能像香港「躺平」。

他們指，上海人口是香港3.6倍，老年人比例高於香港，醫療資源不如香港豐裕，而上海老年人疫苗接種比例甚至遠低於全國平均水平。在這個前題下，如果按香港病死人數超過9千的比例計算，可能相當於上海病死3萬人以上。

他們表示，上海的醫療資源是全國最豐裕的，但現在上海已經需要全國重症團隊不斷馳援了。如果上海躺平，其重症數量至少會比現在至少多十倍以上。如果全國都躺平，那上海肯定無法再得到全國支援，那些醫療資源遠不如上海豐裕的省市，會面臨遠比上海險惡的局面。

據上海市衛健委通報，昨日（17日），上海市新增2417宗本地確診個案，及19831宗本地無症狀感染者。