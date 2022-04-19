疫情｜家長外地返鄉未報備　黑龍江學生竟遭教育局通報開除？

黑龍江綏化一名學生家長，因未向學校報備涉及外地行程，導致學生被開除。事件引發關注後，當局回應稱，上述開除決定不具備效力，但會對學生批評教育。此外，亦有內地學者認為，校方此舉或涉嫌違法。



網傳通報指，學校根據相關疫情防控要求和校規校紀管理辦法，對該生作出開除學籍的處理決定。（微博）

據《澎湃新聞》報道，網傳一份來自「綏化市教育局」的通報指，4月11日，黑龍江省綏化市直屬某學校高一學生，因其家長從外地返回未按要求向學校報備，其後，該名家長被證實為密接者，導致全班同學、老師以及同住家人被隔離觀察，「學校根據相關疫情防控要求和校規校紀管理辦法，對該生作出開除學籍的處理決定。」

通報又指，各地各學校要引以為戒，深刻吸取教訓，嚴格落實「日報告」、「零報告」和抵返「雙報告」制度，從嚴從緊落實好共同居住人員行程信息報告，不得瞞報漏報，一經發現嚴肅追責問責。

該份通報經傳播後引發一眾網民反對，「家長的問題不應該讓孩子擔責」、「直接開除就太過分了學校也要一定負責任」、「這個學校的校長真是要檢討了」、「讓學生家長承擔所有同學及老師的隔離費用損失，這樣就可以了」。

據了解，涉事學校為綏化市第二中學，對於該份通報，綏化市政府多部門給予回應。綏化市市長指，該事件不應由教育局處置，負責事件範疇的疫情防控指揮部並未同意該方案，「對於該學生，不會採取開除這樣的處置，只會進行批評教育。」綏化市委宣傳部表示，因綏化市教育局和涉事學校對疫情防控政策理解有偏差，才做出不當決定，已責令學校整改、學生正常上課、撤銷綏化市教育局通報，對相關責任人作出處理。

對於事件，清華大學法學院教授何海波表示，家長沒有履行報備義務，是家長的錯。任何人不因他人的錯誤而承擔責任，是法治的一條重要原則。況且學生是未成年人，不具有完全行為能力。開除學生是沒有法律依據的。中國政法大學法學院行政法研究所教授趙宏指，事件中，學校將違反防疫規定作為學生能不能繼續受教育的實體性要件，從開除決定的實體依據來說，它違反教育法，侵犯了學生至關重要的受教育權利。