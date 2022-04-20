百度暴力裁員？女員工控「連人帶貨被丟路邊」　百度：她平靜離開

日前，「百度裁員」的短片引發關注。片中有一名女生晚間在馬路邊大喊「萬一你哪一天被裁、哪一天被非法解除 ……」 ，在她身邊的是五個已被打包好的紙箱。影片說明寫道，「百度裁員，晚上八點出動十餘名保安『幫助』畢業員工打包物品，連人帶貨扔在馬路邊。」



百度則公布閉路電視畫面指出該員工是「平靜地離開」，兩方說法不一外，也對賠償金和和員工權益意見有所分歧。



4月18日內媒《天目新聞》採訪當事人小霞（化名）。小霞表示，4 月 13 日，百度公司單方面辭退她，並稱社保只會幫她繳到今年三月份，四月份不再繳納。公司按照規定給她相應的補償金，但是沒有包含其股票和沒有休的十幾天年假。

小霞也在發布該影片的微博評論區寫道，自己2012年時以600多分的成績，從農村考到北京的985大學，在百度工作了四年半。已經在北京連續繳納社保 6 年，眼看就要中斷，「 我怎麼會不著急不崩潰？」該影片截至20日中午12時，共有超過270萬人觀看。

針對 「百度出動十餘名保安打包物品、連人帶貨扔在馬路邊」的說法，百度保安稱，是當事女生請求保安幫忙收拾，自己才「好心上手幫忙 」，並非保安強制打包物品。

保安也提供一份 4月13日的閉路電視畫面。畫面顯示，小霞在自己的座位處打包物品時，有三名保安在一旁，其中一名在小霞移動箱子時上前共同拖拽箱子，另外兩名保安在一旁站立看著。電梯閉路電視畫面則顯示，小霞先走進電梯，後面跟著一名保安用推車將小霞的5個箱子拉進電梯，緊跟著又上來三名保安。一行五人下電梯後一同走出公司門、再走到辦公樓園區門口。

百度公司內部人員強調， 「保安連人帶貨扔在馬路邊 」不符合真實情況。該名工作人員說，小霞當天是「平靜地離開公司」。

針對小霞提到的解約賠償以及社保繳納等問題，百度工作人員提道，公司今年 1 月因內部人員優化與小霞開始協商解約事項，但是 「她每次要求都不一樣，前後要求了 2N+4、晉升獎勵、年終獎等等」該工作人員稱，直到 3 月底前，百度的人資部門 一共與小霞協商三次，但雙方一直未達成一致。

律師：公司應當保障當事女生的社保及年假

《天目新聞》報道指出，據法制盛邦律所高級合夥人李林傑說法，根據《勞動合同法》相關規定，在勞動者無過錯的情況下，用人單位解除勞動合同應提前 30 日以書面形式通知勞動者本人。經濟補償的標准為月工資乘以在該公司的工作年限，也就是俗稱的 N。

該律師指出，百度公司有在1月中旬時提前與小霞溝通離職問題，3月份人事又進行溝通，4 月13日正式辭退，有提前 30 天通知到員工。給出的「N+1」經濟補償金，也是符合勞動法的標准。

針對社保問題，該律師指出，如果小霞4月份有在職，那麼企業應當為其繳納 4 月份的社保。否則可以向社保局投訴，要求企業補繳社保及滯納金。律師也表示，年休假確實是勞動者的福利，應予保障。