即食麵中有老鼠屎、烏蠅乾屍？　頻現食安問題康師傅稱展開調查

繼「老壇酸菜牛肉麵」之後，康師傅即食麵近日再被爆出食安問題，分別有網民在麵餅中發現疑似老鼠屎及烏蠅乾屍等異物，引發關注。



有網民爆料指，在康師傅即食麵中發現烏蠅乾屍。（微博）

4月18日，有吉林白山的消費之爆料指，在購買的康師傅即食麵中發現老鼠屎，「拆開包裝袋吃了口碎渣後，發現麵餅上有一顆黑色的老鼠屎。」消費者隨即聯繫了康師傅官方客服，並得到「可以給到三倍或者五倍的賠償」的答覆。

客服人員還稱，產品內不可能有老鼠屎，但不排除有糊麵渣的可能，「麵餅上粘有黑色或者黃褐色的異物，可能是麵餅炸製過程中部分被炸焦了，不可能出現老鼠屎。」

亦有網民指在康師傅即食麵中吃到老鼠屎。（微博）

當日，話題「康師傅方便麵中發現老鼠屎」還登上微博熱搜，引發網民熱議：

「老鼠屎都能進到方便麵裡，不知道這是什麼樣的環境下生產的」。



「質量狀況堪憂，這方便麵以後還敢吃嗎」。



「這真的是醉了，食品監管怎麼監管的」。



今年央視的「3·15」晚會中，康師傅老壇酸菜牛肉麵被曝光存在食品安全問題。（央視財經）

無獨有偶，日前再有消費者表示，在康師傅「鮮蝦魚板面」中發現了外觀乾癟的烏蠅屍體。該消費者指，該即食麵是4月20日購買的，目前已經向康師傅官方反饋問題，客服人員表示需要1—2誒才可給予答覆。

值得注意的是，在今年央視的「3·15」晚會中，康師傅老壇酸菜牛肉麵被曝光存在食品安全問題，多間網店及線下超市隨即下架康師傅涉事產品。而對於屢次被指存在食安問題，康師傅客服就稱相關情況正在調查中，有食品安全合格證，出廠時都經過檢測。