湖南曝老壇酸菜是土坑光腳踩製　「混有樹枝煙蒂」供貨統一康師傅

內地官媒央視每年「3·15晚會」曝光食品安全等消費者權益問題，今年揭發了湖南岳陽市5間酸菜生產企業的加工衛生問題，指他們生產的「老壇酸菜」實際是在土坑中醃製，工作人員更光腳下去踩踏，且生產過程添加了過量的防腐劑。

報道點名的兩間酸菜包供應商湖南插旗菜業、錦瑞食品有限公司是為多間企業代加工酸菜製品，包括知名的肯德基、康師傅、統一、麥當勞等。



央視報道，在岳陽市華容縣一些農田裏，有很多醃制酸菜的土坑。酸菜醃製3個月後，工人們將酸菜從土坑挖出，然後有的穿著拖鞋，有的光著腳，踩在酸菜上，就連稱量酸菜的磅秤也是直接放到酸菜上，有的甚至一邊抽煙，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。

工作人員光腳踩在酸菜上。（節目截圖）

負責人坦承，這些「土坑酸菜」都是為食品企業代加工的酸菜。不過該企業其實是有「標準化醃制池」，產出的酸菜基本不含雜質，但都被用來做出口產品。同樣都是酸菜，為何會有兩套不同的生產方式呢？該企業經理坦承：「國內的產品裏有一點樹葉、纖維，頂多罰你一千兩千，這個如果到國外去了，至少是罰十萬」。

彭經理說，使用土坑酸菜所加工的成品中，可能會含有樹枝、田螺、羽毛、煙蒂等雜質。由於經過了切碎等多道工序，肉眼很難發現。每年7月到來年的1月，廠家會陸續來這裏收購酸菜，這些酸菜並不經過衛生檢驗。工人們也坦承，老壇酸菜包號稱是「老壇工藝，足時發酵」根本子虛烏有。

當地農戶表示，來購買酸菜的企業來自全國各地，包括湖北、四川、上海。岳陽市君山區雅園醬菜食品廠生產的1公斤包裝的酸菜製品，主要賣給一些餐飲企業，同樣採用土坑酸菜。在調查中，從業者還透露，由於酸菜的醃制時間短，包裝好後，一兩個月左右就會發黑變爛，在加工過程中有時會超量添加兩到十倍的防腐劑：「我做進去就是超標的，不超標不行啊。」

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央視報道稱，節目播放後，涉事地市場監管、公安等部門組成聯合執法組，連夜趕赴涉事企業，對所有產品全部就地封存，對企業的相關人員予以控制，對外銷產品立即啟動追溯召回措施，並全面停止農戶土坑醃制行為；組織由市場監管、農業、公安等部門組成的聯合執法隊伍，對全市醃制酸菜生產企業進行全面排查，對市場上的醃制酸菜產品開展全面溯源調查，防止不合格產品流入市場。

而在湖南插旗菜業的官網上，在合作夥伴一欄指出，與康師傅、統一、肯德基、麥當勞等一大批知名企業建立了產品代加工和原料直供等方面的戰略合作關係。

對此，統一集團對外發布聲明，表示立即停止湖南錦瑞公司的供應商資質，並封存了相關酸菜包。而湖南插旗公司在最近五年內已不再是酸菜包原料的供應商。康師傅也發布聲明稱，湖南插旗菜業有限公司向江門、武漢、西安、新疆共4家工廠提供酸菜，康師傅已終止其供應商資格，取消一切合作，並啟動對相關產品的下架回收。