五一勞動節｜全國多地景區限制人流量　小長假還能本地遊嗎？

內地「五一」假期將至，往年不少民眾都會選擇出遊。惟今年多地疫情反覆，北京近日更出現本地旅行團疫情。全國多地的景區都實施限流，五一假期還能本地遊嗎？



受新冠疫情影響，跨省遊難以實現，各省市的本地遊在周末、假期都十分火爆，但當前嚴峻的疫情防控形勢，不少市民都難以計劃五一假期的行程。有旅行社工作人員稱，五一假期前一周的各地疫情存在不確定性，難以預計能否成團。

4月22日，北京報告新增多宗確診個案或核酸陽性人員，其中出現「北京人遊北京」團隊一日遊疫情，一對老夫妻於4月19至20日參加了兩個京郊老年旅遊團。由於疫情涉及多條傳播鏈，平谷區當晚公布所有景區、景點、戶外露營地暫停營業兩天，全面開展排查和消殺作業。

4月23日，北京市疾病預防控制中心表示，初步流調結果提示，本輪疫情已隱匿傳播了一周，感染者人群多樣、活動範圍廣；隨着排查力度加大，未來將發現續發病例。北京已開始全面排查裝修行業和老年旅遊團，自4月23日起，14日內組織過本地遊的旅行社，需立即為導遊、司機和其他員工加做一次核酸檢測，結果未出前採取居家辦公相關措施。

2021年5月4日，遊客在天壇公園祈年殿前拍攝祈年殿形狀的雪條。（新華社）

《紅星新聞》報道，有旅行社工作人員告知，4月22日疫情發生後接到主管部門通知，緊急取消了翌日的京郊旅遊團。有旅行社表示，五一假期已取消所有安排，等待官方進一步通知，亦有旅行社計劃了一些熱門景區的旅遊團，如常收客，但會限制旅遊巴的上座率。

目前，多地的旅遊景區疫情防控政策都較為嚴格。以北京為例，早於4月18日已公布在「五一」假期期間，北京嚴控大型活動；各類公園、景區、景點堅持「限量、預約、錯峰 」要求，嚴格限流標準。此外，山東煙台市蓬萊區宣布景區景點暫停開放；河南信陽市固始縣宣布旅遊景點暫停開放。

同時，多地景區因疫情短暫關閉後重新開放。寧夏固原市、晉江五店市等地全面恢復全市景區營業和旅遊接待；陝西西安市實行4天臨時社會面管控後，多家旅遊景區現已恢復營業；廣州白雲山發現疫情後，於4月10日臨時關閉部分景點，至23日起部分門崗恢復開放。

4月22日，廣州中高風險地區清零，廣東全域低風險，廣州多家旅行社推出本地遊。有旅行社工作人員稱，在封閉一段時間後，預計市民旅遊需求會強勢反彈，但有工作人員認為，近期國內疫情還存在較大不確定性，五一需求無法與去年相比，冷門地區難成團。

在嚴峻的疫情形勢下，多地近日下發規定，即使未有爆發疫情，各類公園、景區、景點亦要實行限流、預約、錯峰等措施。

雖然景區恢復營業，但大部分都要實行限流預約入園。以遼寧鞍山市為例，全市所有景區、景點自4月22日恢復開放後，需要嚴格執行預約、錯峰、限流、一米線等防疫舉措，嚴格落實掃易鞍碼、驗健康碼、行程碼、測溫、戴口罩等防控措施，嚴格查驗48小時內核酸陰性證明，且景區的接待人數不得超過最大承載量的50%。