上海登頂春節旅遊收入榜　河南接待遊客最多　5省份收入破百億

內地2022年春節假期結束，據《中新經緯》統計，已有16省份公布2022年春節假期旅遊收入，上海、河南分居第一、二名，5省份旅遊收入超百億元（人民幣．下同）。



根據文旅部數據中心測算，2022年春節假期7天，中國國內旅遊出遊2.51億人次，按年減少2.0%，按可比口徑恢復至2019年春節假日同期的73.9%；實現國內旅遊收入2891.98億元，按年減少3.9%，恢復至2019年春節假日同期的56.3%。

截至2月7日20時，已有上海、河南、廣西、湖北、遼寧、四川、寧夏等16省份公布2022年春節假期旅遊收入。其中，上海以177.21億元暫列第一，河南以130.76億元位列第二，廣西以129.63億元排名第三。此外，湖北和遼寧兩省份旅遊收入也超過了百億。

（新華社）

從接待遊客總人數上看，河南省7天接待遊客量達2768.97萬人次，排行第一。同時，廣西、湖北、遼寧、四川4省份接待遊客總數也超過2千萬人次；上海、福建兩省份接待遊客總數均破千萬人次。

訂票網站「攜程」發布的《2022年春節旅遊總結報告》顯示，虎年春節超八成遊客選擇在本地逛景區，本省景區門票佔比高達82%。其中，北京、上海、無錫、重慶、成都、廣州、蘇州、西安、開封、南京的遊客最愛在本地逛景區。從年齡來看，80後人群最多，佔比近五成，90後佔比約三成；春節期間00後逛景區的人數按年增長27%。

北京冬奧舉行，帶動冰雪旅遊熱度。（新華社）

恰逢冬奧 冰雪旅遊走熱

值得一提是，今年春節假期恰逢北京冬奧會開幕，帶動冰雪遊熱度。訂票網站「去哪兒」數據顯示，平台雪場售票數量較去年春節假期整體翻倍。黑龍江哈爾濱、吉林白山、新疆阿勒泰、湖北神農架等地，冰雪旅遊帶動的周邊酒店預訂也超過去年同期的2倍以上。紹興喬波冰雪世界、廣州融創雪世界等市內雪場，在春節假期的票量比節前一週翻倍。另據「攜程」數據，春節期間，以東北三省為目的地的機票預訂，按年增長超5成。

春節假期，河南的雲台山、寶泉、南太行等景區，紛紛推出新春冰雪狂歡節系列活動；吉林萬科松花湖度假區滑雪場、長白山萬達國際度假區滑雪場接待遊客人次按年增長分別達72%、351%。

湖北武漢、襄陽、宜昌、黃岡、咸寧、恩施、神農架等地迎來大批冰雪愛好者。春節假日，神農架共接待「冰雪」遊客3.5萬人次。咸寧九宮山景區、宜昌百里荒景區冰雪旅遊一票難求，北京冬奧會開幕後，單日遊客到訪量更是連續接近或超過常態化疫情防控要求下的承載極限，九宮山滑雪場春節共接待遊客約3萬人次；百里荒滑雪年初一至初六共接待遊客3萬餘人，按年增長60%。