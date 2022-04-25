上海疫情｜義工過勞致心臟病發逝世　生前任中國商飛飛機設計師

上海市疫情嚴峻，在封控近一個月的時間裡，有大量小區義工為居民服務。據內媒《澎湃新聞》報道，近日一名小區義工因勞累過度致心臟病發而去世，這名義工生前為中國商用飛機有限責任公司的一名型號副總設計師。



網上流傳出一張微信群截圖，顯示孟慶功因勞累過度突發疾病而去世（《澎湃新聞》）

在4月25日，網上流傳出一張微信群截圖，截圖上寫道：「各位鄰居、志願者們：小區志願者、三片區負責人孟慶功同志4月24日21時許，因勞累過度突發疾病，搶救無效，離開了我們。孟慶功同志自3月中旬以來，一直致力於小區的志願活動，對孟慶功同志的離開，我們致以沉重的哀悼，對孟慶功同志的家屬表示誠摯的慰問。」

《澎湃新聞》的報道證實，涉事的錦峰苑小區位於上海閔行區莘莊工業區，死者為中國商用飛機有限責任公司的型號副總設計師孟慶功。孟慶功同時也是中國商飛複合材料中心副主任。

莘莊工業區相關人士表示，孟慶功於4月24日在家裡突發心肌梗塞，馬上被送去醫院，後來搶救無效死亡。疫情發生以來，孟慶功自發加入義工團隊，這些義務工作也確實比較辛苦。

據《組織人事報》微信公眾號在4月2日發布的一篇文章稱，孟慶功連續多日參加社區志願服務。在上門為居民派送抗原檢測試劑時，他總是不厭其煩，為不太會操作的老年人一邊演示、一邊講解。一番講解下來，要點清楚、流程清晰，居民們也為孟慶功「點讚」。

此外，據中國商飛公司官方微信公眾號，在中國商飛公司2014-2015年度「閃光」黨員、「燈塔」黨支部及優秀黨務工作者表彰中，時任上飛院結構部黨總支部書記、部長的孟慶功被授予優秀黨務工作者榮譽稱號。

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根據資料，中國商用飛機有限責任公司是研製大型民航飛機的國有企業。近年該公司研發的大型客機C919備受關注，C919的座級為158-168座，航程4075-5555公里。在2015年，C919首架機正式總裝下線，兩年後成功首飛。