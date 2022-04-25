疫情｜上海死亡人數破百　專家：若「躺平」長者將成最大受害者

上海市疫情嚴峻，截至昨日，本輪疫情的死亡人數已破百，累計報告138宗死亡病例。

值得注意的是，死亡病例均有嚴重的基礎性疾病，平均年齡在75歲以上。《健康時報》報道，多名專家分析箇中原因，並指面對如此高的死亡率，若「躺平」應對疫情，最大的受害者將是長者，強調要堅定「動態清零」的政策不放鬆。



北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾表示，長者是新冠病毒易感人群，由於長者大多患有基礎疾病，免疫力比較弱，感染新冠病毒後轉為重症甚至死亡的風險遠高於年輕人和兒童。

相關研究表明，60歲以上的長者隨着年齡的增加，感染新冠病毒後的住院率、重症率和死亡率顯着高於青壯年和兒童，由於常常伴隨有基礎病，救治難度大，住院時間長，容易發展為重症甚至死亡。

李侗曾表示，長者大多患有基礎疾病，免疫力比較弱，感染新冠病毒後轉為重症甚至死亡的風險遠高於年輕人和兒童。（微博＠北京新聞廣播）

4月18日，國家衛健委黨組書記、主任馬曉偉在《學習時報》刊文稱：「面對新冠肺炎疫情的反覆衝擊，如果不管『防』、放鬆『治』，醫療衛生資源將面臨嚴重擠兌風險，大量有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等人群身體健康將受到嚴重威脅，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響。要毫不放鬆抓好疫情防控，最大限度縮小疫情影響範圍，最大限度減少感染、重症和死亡，一切為了人民。堅定不移貫徹『科學精準、動態清零』的方針。」

4月22日，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年曾表示，「躺平」後造成的惡性循環將是一場災難，「我國老年人口數量巨大，目前老年人口疫苗接種率相對來說還不夠高。一旦疫情管控放鬆，它的結局可以看得很清楚，肯定是病毒廣泛地傳播，老年人群的重症和死亡數量是巨大的。對於一個國家來說是一個巨大的災難」。