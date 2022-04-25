01上海連線｜患者親述方艙亂象　睡半完工廠房　百多人共用一浴室

上海疫情持續，不少輕症和無症狀患者需要入住臨時改建的方艙醫院。然而，方艙醫院近來也傳出不少設施和照護等方面的亂象，引發關注。

《香港01》連線一名身在上海的廣東人Alfred，他已入住方艙12天，核酸持續陽性的他出院仍未有期，但這段期間已令他身心俱疲。他透露，該間方艙醫院是由廠房改建，入住時尚未完工，後續雖然補充了一些設施，但生活條件仍然非常苛刻。



「似玩盲盒」送進無名方艙 154人同住

今年30出頭的Alfred一年前到上海從事獵頭工作，是收入不錯的白領階層，住在普陀區。今年4月9日，他被通知核酸檢測結果異常，兩日後覆查仍有異常，至13日被接走。他向記者表示，入住哪間方艙醫院「似玩盲盒」，「中巴（中型巴士）去各小區接人，每次都要等好耐，直至接滿一輛車先開到方艙，一部分人要落車，其他人就搭去第二間」。

Alfred介紹，上海的方艙醫院大致分兩類，一類是世博方艙這種較為知名的，另一類則是他入住的這種規模較小的社區性方艙，這裏的工作人員僅以所處路段來稱呼它。他說，這類「臨時方艙」在當地有很多。

Alfred指，方艙醫院內水泥地面灰塵揚起：



這間方艙位於工業園區，共有11層，Alfred住在8層，該層有154個床位，他入住時發現方艙仍未完工，水泥地面上「勁多塵，清唔走」，比起「醫院」更像是一間「大型開放式office、工廠」，令他很錯愕。

走火通道封閉防逃走 苦等7個鐘「搶飯」

他發現，所有走火通道都被封閉，如今該層樓唯二的出口是兩個升降機位，不過就有兩三名「大白」（穿防護服的工作人員）把守，避免有人「逃走」。這兩三人還要負責這裏幾乎所有日常工作，但不外乎維持秩序和派飯。做核酸時則會有更多義工來幫忙。

過了幾日，派飯現場已恢復秩序。（受訪者提供）

他表示，剛抵達時「床位係full晒」，患者都是來自附近方圓3至5公里的住戶。從上午11時被通知入住、12時出發、下午1時許登記入住、排隊上樓，直到下午兩點多才分配好床位，未食午餐的Alfred已飢腸轆轆，但等到當晚6時多才派飯，現場一度哄搶，場面十分混亂。飲水機也是第三日才有，前兩日是派樽裝水，也「好快搶晒」。

出院有難度但有人不肯走 因有地方住有飯食

十幾天裏，病人來來去去，Alfred介紹，目前院內只剩下100人出頭，「但聽講好快有新一批入嚟」。不過，想要離開方艙並非容易，必須連續兩次核酸陰性，院方後來為節省人力，從一日一檢改作兩日一檢，意味著若檢驗陽性，之後即便走運也要再過四日才離開。

不過，他稱由於派飯時間固定，食物質素亦不算差，「出面啲人想食都未必有，呢度起碼三餐正常」，期間肚餓還可以向工作人員索取杯麵，因此有患者為三餐「就算轉陰都唔肯走，要求留低」。此外，由於出院還要在家隔離7日，亦有許多農民工因無地方隔離、也沒有工開，要求續住在此。

餐食都算豐富，「起碼有得食」：



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有人自測陰性仍須入住 「治療」僅是派連花清瘟

Alfred自己則是入院以來12日都只測得陽性，他擔心一直沒辦法出院。他亦提到，有不少患者入住前自測已是陰性，但官方不採認，結果住進來後又測到陽性。他質疑方艙人員密度高，更有人隨地吐痰，有交叉感染的風險，「就算好返都可能再中」。

Alfred又指，方艙的工作人員不是醫生，不會解決患者的疑問和需求。住進來兩三天後，患者終於獲派兩盒連花清瘟顆粒，是這裏目前為止「唯一的治療措施」。

入住時無電無物資 廁所無隔間 浴室不能上鎖

入住前，Alfred聽說一些方艙會提供物資包，便沒有帶太多隨身物品，只是帶了幾套舊衣物，「唸住出院時就掉咗佢」。不過，他到場發現，院內物資還十分貧乏，當晚才通電，「到第9日先領到一支洗頭水」。約一週後，這裏也通了無線網絡。

他表示廁所是沒有隔間，要與他人一同如廁十分尷尬；浴室的門也不能上鎖，所以需要用繩子將門栓緊，100多名男女患者僅有一間浴室可用，每次都要排隊1個小時。但他又表示，還好這裏至少有水洗澡，其友人入住另一間方艙，十幾天都沒沖涼。

睇片打機全公放 夜晚咳嗽此起彼伏 無得「放風」

Alfred說，這裏比一些大型方艙好在「夜晚可以閂燈」，共有三個燈挚，分別控制前中後三塊區域的頂燈。由於眾口難調，有晚上9點就寢的老人會先將燈關掉，不久後則有年輕人再將燈打開，但目前都未因此引發衝突。據他聽聞，一些大型方艙則不這樣，「夜晚冇得熄燈，要戴眼罩瞓覺」。

而這裏不好的地方，則是沒有辦法「放風」。他說，因為身在8樓，不像有些方艙的地面層，可以到戶外走動。另外，這裏空地有限，不像有些大型方艙可以由醫護帶領「跳八段錦」。另外，他說這裏的口罩措施相對嚴格，有些患者睡覺時口罩未戴好，巡邏的工作人員都會即時叫醒。

記者與Alfred通話時，聽到背景音十分嘈雜。對此，他解釋說，這裏的患者普遍公放影片、開聲音打機，更有不少人高聲喧嘩。每到夜晚，則轉為此起彼伏的打噴嚏和咳嗽聲。

不過，現時Alfred都住得愈來愈習慣，他表示環境雖未達理想，但日漸改善。他亦聽過一些友人住在環境不錯的方艙，相信別間會有較好條件，應該可達官方宣傳的住居水平。