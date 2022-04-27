蛇群圍攻河南洛陽村莊？村民：蛇身長一人高　官方：未聽說有蛇群

日前，河南省汝陽縣劉店鎮一村莊內驚現蛇群，網傳的影片顯示，蛇不只在戶外出沒，更鑽到居民家中。4月26日，劉店鎮政府工作人員透露，目前他們暫未聽說蛇群出現在村內的情況，將協調相關部門調查此事。



內媒《極目新聞》報道，劉店鎮村村民劉女士（化姓）指出，日前她看到一條蛇盤踞在自家院內，當時只有她自己和兩個孩子在家，感覺特別害怕。劉女士第一時間給鄰居張先生打電話，請他到家中幫忙捕蛇。

捕蛇的張先生（化姓）介紹，當時他趕到劉女士家後，看到一條蛇正在捕食一隻蝙蝠，將蝙蝠緊緊纏繞著。張先生手持一根木棍，將蛇捉住後拎起，該蛇身長有近一人高，張先生最後將蛇放生。

劉女士透露，自去年開始，她就曾多次在村裡看到蛇，有時是在水裡，有時就在路上。除此之外，她還曾看到樹上掛了蛇。當地村民指出，蛇的出沒不只會嚇到小孩、更會禍害家禽家畜，也曾有膽小村民看到蛇，嚇到差點騎摩托車騎進溝裡。所幸，據當地村民表示，他們看到的蛇主要是菜花蛇、草蛇、青蛇，都不是毒蛇。

4月26日，洛陽市神鷹救援隊負責人透露，當天上午，他曾通知汝陽神鷹救援大隊前往村內查看情況，但並未碰到蛇。此前，他們確實曾在村內捉到了幾條蛇，但尚未發現大規模蛇群。神鷹救援隊指出，當地最近下了大雨，有蛇出沒的情況並不罕見。

劉店鎮政府工作人員則回應，目前他們暫未聽說蛇群出現在村內的情況，將協調相關部門調查此事。