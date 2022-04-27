巴基斯坦孔子學院遭恐襲　遇難者妻8小時未進食求同事：不要瞞我

撰文：林芷瑩
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巴基斯坦南部卡拉奇大學（University of Karachi）26日發生自殺式炸彈襲擊，一輛客貨車在爆炸中嚴重損毀，4人死亡。中國駐巴基斯坦大使館工作人員證實，3名中國籍遇難者均為卡拉奇大學孔子學院中方工作人員，包括院長黃桂平。
爆炸發生後，黃桂平的妻子魏光琴起初並不知情，但領事館、學校領導、同事接二連三地探望她。同在學院任教的周先生表示，大家都不知該如何安慰，但相信魏光琴已猜得八九不離十，「她也跟我說，你不要騙我，我知道是怎麼回事，不要再騙下去了」。

《封面新聞》報道，魏光琴是四川師範大學外國語學院副教授、巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院中方教師，丈夫是四川師範大學國際交流合作處副處長、卡拉奇大學孔子學院中方院長黃桂平。

4月26日下午，一輛孔子學院班車來接黃桂平回校，同行的還包括教師義工、四川師範大學漢語國際教育專業2021屆碩士畢業生陳賽，公派教師、廣西大學2015屆碩士畢業生的丁沐舫，公派教師、四川師範大學文學院漢語國際教育專業2016屆碩士畢業生王鈺清。

4月26日，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院發生自殺式炸彈襲擊。（微博＠Vista看天下）

由於魏光琴當日下午不用授課，她未有登上該車。爆炸發生後，黃桂平、陳賽、丁沐舫遇難，王鈺清受傷被送往醫院救治。目前，魏光琴和學院其他的工作人員都搬離原住址，撤到臨時的、更安全的安置點。

同在卡拉奇孔子學院任教的周先生透露，房間內擠滿人，但大家都保持沉默，只是輪番勸魏光琴喝點水。快8個小時後，魏光琴心情漸漸平靜，但他仍然很擔心，「魏老師到現在都還沒吃東西，只不時地喝點水。我們很想好好安慰她，但事到如今，我們不知道還能再多說些什麼」。

據介紹，黃桂平是第二次以中方院長的身份到巴基斯坦，夫婦二人今年3月到達當地。周先生稱，初來巴基斯坦時，魏光琴在生活上過得還算習慣，大家會互相照應。由於是在國外，中文科目不好細分，所以魏老師教授的科目就叫做漢語課，屬於聽書讀書一起教授的綜合類科目。他猜測，本次任教完畢後，魏光琴應該要退休了。

爆炸發生後，巴基斯坦總理謝里夫到中國駐巴使館弔唁中方遇難人員。（新華社）

​據了解，孔子學院的任教老師按照自然環境和生活等的艱苦程度，將卡拉奇劃分取名為「三類艱苦地區」、「戰亂地區」。周先生稱，他們身處在災難地區，「但我們一直認為，這樣的事離我們很遠，至少我們沒有擔心過這種事情會發生在我們的身邊」。

為了安全起見，孔子學院的所有活動和課程已全部暫停。周先生認為，停擺狀態一時半會應該不會解除，並透露若有學院老師想離開，巴基斯坦軍方及領事館可協助安排回國，「現在因為大家都還在震驚中，彼此沒有過多的交流，我還不清楚其他老師們的想法」。

中國駐巴基斯坦使館：孔子學院車輛遭遇恐怖襲擊　促巴方嚴懲兇手巴基斯坦爆炸案｜俾路支解放軍承認施襲　過去多次針對中國人犯案巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院附近炸彈爆炸　4人死亡包括3名中國人
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