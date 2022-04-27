巴基斯坦孔子學院遭恐襲　遇難者妻8小時未進食求同事：不要瞞我

巴基斯坦南部卡拉奇大學（University of Karachi）26日發生自殺式炸彈襲擊，一輛客貨車在爆炸中嚴重損毀，4人死亡。中國駐巴基斯坦大使館工作人員證實，3名中國籍遇難者均為卡拉奇大學孔子學院中方工作人員，包括院長黃桂平。

爆炸發生後，黃桂平的妻子魏光琴起初並不知情，但領事館、學校領導、同事接二連三地探望她。同在學院任教的周先生表示，大家都不知該如何安慰，但相信魏光琴已猜得八九不離十，「她也跟我說，你不要騙我，我知道是怎麼回事，不要再騙下去了」。



《封面新聞》報道，魏光琴是四川師範大學外國語學院副教授、巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院中方教師，丈夫是四川師範大學國際交流合作處副處長、卡拉奇大學孔子學院中方院長黃桂平。

4月26日下午，一輛孔子學院班車來接黃桂平回校，同行的還包括教師義工、四川師範大學漢語國際教育專業2021屆碩士畢業生陳賽，公派教師、廣西大學2015屆碩士畢業生的丁沐舫，公派教師、四川師範大學文學院漢語國際教育專業2016屆碩士畢業生王鈺清。

4月26日，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院發生自殺式炸彈襲擊。（微博＠Vista看天下）

由於魏光琴當日下午不用授課，她未有登上該車。爆炸發生後，黃桂平、陳賽、丁沐舫遇難，王鈺清受傷被送往醫院救治。目前，魏光琴和學院其他的工作人員都搬離原住址，撤到臨時的、更安全的安置點。

同在卡拉奇孔子學院任教的周先生透露，房間內擠滿人，但大家都保持沉默，只是輪番勸魏光琴喝點水。快8個小時後，魏光琴心情漸漸平靜，但他仍然很擔心，「魏老師到現在都還沒吃東西，只不時地喝點水。我們很想好好安慰她，但事到如今，我們不知道還能再多說些什麼」。

據介紹，黃桂平是第二次以中方院長的身份到巴基斯坦，夫婦二人今年3月到達當地。周先生稱，初來巴基斯坦時，魏光琴在生活上過得還算習慣，大家會互相照應。由於是在國外，中文科目不好細分，所以魏老師教授的科目就叫做漢語課，屬於聽書讀書一起教授的綜合類科目。他猜測，本次任教完畢後，魏光琴應該要退休了。

爆炸發生後，巴基斯坦總理謝里夫到中國駐巴使館弔唁中方遇難人員。（新華社）

​據了解，孔子學院的任教老師按照自然環境和生活等的艱苦程度，將卡拉奇劃分取名為「三類艱苦地區」、「戰亂地區」。周先生稱，他們身處在災難地區，「但我們一直認為，這樣的事離我們很遠，至少我們沒有擔心過這種事情會發生在我們的身邊」。

為了安全起見，孔子學院的所有活動和課程已全部暫停。周先生認為，停擺狀態一時半會應該不會解除，並透露若有學院老師想離開，巴基斯坦軍方及領事館可協助安排回國，「現在因為大家都還在震驚中，彼此沒有過多的交流，我還不清楚其他老師們的想法」。