巴基斯坦爆炸案｜俾路支解放軍承認施襲　過去多次針對中國人犯案

巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院附近4月26日發生造成4人死亡的自殺式炸彈襲擊，包括3名孔子學院中方工作人員。事發後巴基斯坦分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，簡稱BLA）承認責任，這個組織曾屢次發動針對中國人的襲擊，包括攻擊華工車隊、向中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館施襲等。



在4月26日的爆炸案發生後，俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）馬吉德旅（Majeed brigade）發表聲明承認發動襲擊，指施襲者為女子Shari Baloch及發布她的照片，稱她「對中國人作出自我犧牲的攻擊」，又指她是組織內首位女性自殺式炸彈襲擊者。

Baloch Liberation Army's Majeed Brigade accepts responsibility for the suicide attack on Chinese nationals in Karachi University.



BLA also shares a picture of the purported female attacker. #Karachi #Balochistan #Baluchistan #Baloch #BLA #duazahra pic.twitter.com/v9oNt7CoKX — The Pakistan Daily (@ThePakDaily) April 26, 2022

俾路支解放軍是俾路支省的分離主義份子之一、對外國投資者感不滿，該組織過去曾多次發動針對中國人的襲擊，包括2021年8月20日，俾路支省瓜達爾（Gwadar）有一架載有多名中國工程人員的車輛遭自殺式炸彈襲擊，俾路支解放軍同日承認責任。

2019年5月，瓜達爾一間酒店遇襲，俾路支解放軍之後認責，指襲擊是針對中國和外地的投資者。

2018年11月，中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館遭遇恐怖襲擊，事件中7人死亡，包括2名到領事館申請簽證前往中國的巴籍父子、2名警員，以及3名被警方開槍擊斃的襲擊者，俾路支解放軍之後認責。