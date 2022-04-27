河北男子外出買麵被體罰一小時　對鏡頭表示「罰得對，很滿意」

河北有男子日前在封控期間疑似因肚子太餓，出門買麵被抓，並被體罰一小時。影片流出後，實施體罰者又拍攝影片，被體罰男子在片中表示「該罰的罰，對嘛！」，又答稱麵已被還給自己、其對於懲罰很滿意。



根據微博網傳影片，兩名男子在連續做深蹲，畫面外有人厲聲呵斥：「你不溜達嗎？」、「下回還出來嗎？」，兩名男子則不斷重複「錯了，不出來了」。對方繼續問：「再出來直接報警知道嗎？知道嚴重性了嗎？」，兩名男子答「知道、知道」。對方批評道：「非得出來溜達，這都封著道呢，還出來！」

而接著一段影片顯示，一名男子提著一袋疑似麵粉，掌鏡人表示，「這是咱們紅光村的同學，私自跨越護欄買麵」，於是要求他「站了一個小時、麵沒收」，還稱「明天要買麵的人過來取麵」。

不過，由於第一段影片拍攝在深夜，從影片難分辨兩段影片是否為同一事件。

隨後，實施體罰者又拍攝另一則短片，讓第二段影片的男子說自己對處罰很滿意。只見男子雙手放在背後，對方責罵道：「（體罰）完事後給你送去派出所了，（從派出所出來後）我們都給你接回來了，接回來後站了五六分鐘就走了吧？麵還給你了吧？」男子則不停說「對對對」、「麵還給了，謝謝你啊！」。

對方隨後又問「你對我們這個滿意嗎？」、「該罰的罰對嗎」，男子說：「很滿意很滿意，謝謝！該罰的罰，對嘛！」。對方又指，這事被發到抖音，「誰發的，我們現在在找這個人」。男子則說：「對對，你找吧！這（發抖音的）胡說八道」。

有網民表示，上述影片事件發生在河北霸州市（廊坊代管）紅光村，實施處罰的都是擔任義工的普通村民，「根本就是自己人欺負自己人」。不少網民對事件表示憤慨，批評防疫人員濫用權力：

「這次沒有用腳丫子踢人，不錯」

「羞辱性極強」

「惡意買麵？」

「這些志願者有執法權嗎」

「只是想吃口飯而已」

