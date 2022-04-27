疫情｜內地本土感染數字回落至1.4萬　上海再多48人病亡

國家衛健委公布，內地昨日（26日）新增14222宗本土感染，包括1818宗確診個案及12404宗無症狀感染，數字有所回落；上海再多48人病亡，死亡的直接原因均為基礎疾病



在本地確診個案中，上海佔1606宗，其次為江西56宗，吉林51宗，北京31宗，黑龍江25宗，浙江16宗，其餘個案分布於江蘇、內蒙古、山東、河南等11省。

在無狀症感染者方面，上海新增11956宗，其次為遼寧102宗，吉林80宗，江蘇76宗，其餘分布於山東、江西、浙江、河南等11省。

同日，內地新增6宗境外輸入病例，包括廣西、四川各2宗，浙江、廣東各1宗；另增70宗境外輸入無症狀感染者。

上海市衛健委通報，昨日新增48宗死亡個案，患者平均年齡80.85歲，最大年齡99歲。 他們合併患有嚴重的多臟器基礎疾病，包括腦出血、腦梗後遺症、冠心病、心肌梗死、心功能不全IV級、高血壓3級（極高危）、阿茲海默症、尿毒症、消化道出血、胰腺惡性腫瘤晚期等。患者入院後，原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

截至目前，內地現有確診病例26774宗，累計報告確診病例207081宗，4876人病亡。