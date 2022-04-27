長沙比亞迪員工接連從宿舍跳樓　一人身亡　警方：調查屬實

4月27日，比亞迪員工稱在湖南長沙雨花區公司職工宿舍，一週內連續發生了跳樓事件。當地派出所證實，25日與26日在該公司職工宿舍發生了兩宗跳樓事件，25日的跳樓者已不幸身亡，26日的跳樓者當場被警方勸阻，現在安全。警方稱，目前正在對比亞迪公司園區開展相關整治工作，案件正在調查中。



據比亞迪的員工稱，近日一週時間內發生了三宗跳樓事件，跳樓者都是工廠內的新員工，年紀都很輕。該員工指出，25日晚上10時有一宗，26日約莫中午12時到下午1時也發生一宗。該員工稱這週內發生的第一宗是一男一女，後面兩宗則都是男生，25日跳樓者已身亡。

4月27日，雨花區同升派出所人員證實，25、26日在長沙比亞迪員工宿舍確實發生兩宗跳樓事件，25日的跳樓者已不幸身亡，26日的跳樓者當場被警方救下，目前安全。工作人員稱，目前正在對比亞迪公司園區開展相關整治工作，案件正在調查中。

內地網民聯想到富士康13人跳樓的悲劇，質疑是否是企業給了員工太多的心理壓力。亦有網民提到，「比亞迪員工說法稱一週有三宗，又是怎麼回事？」，目前第一宗的跳樓事件未獲警方證實。

資料顯示，2009年，長沙比亞迪汽車項目落地長沙雨花經開區，是比亞迪集團佈局中部地區的首個項目。從雨花經開區起步，截至2021年，比亞迪項目陸續在長沙建立4個項目基地，成為整車、三電核心技術和智能終端等產業鏈最齊全的華中總部基地。