網易雲音樂長文控盜播等六大「罪狀」　騰訊音樂：不會加入打嘴架

網易雲音樂周三（27日）上午發布《關於起訴騰訊音樂不正當競爭的聲明》，指騰訊音樂娛樂集團長期通過非法盜播偷放無授權歌曲、批量化冒名洗歌、跟隨式抄襲己方產品創新、逃避甚至對抗監管等方式侵犯己方著作權，並構成不正當競爭行為。網易雲音樂並指出，已就騰訊音樂（含QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂等產品）針對其的部分不正當競爭行為正式提起訴訟。



網易雲列出騰訊音樂六項「罪狀」， 一是通過「分區域播放」功能盜播網易雲作品，「QQ音樂屢次在未獲授權情況下，上架我方熱門作品，我方提起維權後，QQ音樂針對性地只在我方日常監測區北京、上海、廣州、杭州等地區下架相關作品，但在其他我方監測、維權能力弱的地區仍繼續盜播、偷放，蓄意規避我方維權」。網易雲認為，相關行為涉嫌通過技術手段針對不同地區進行差異化整改，規避和對抗監管。

二是通過「導入外部歌單」功能偷放網易雲作品，針對無授權歌曲，QQ音樂開發複製其平台歌單鏈接再導入的功能，即可實現原歌單中置灰不能播放歌曲的重新播放和下載，「如此零碎的偷摸之舉，不僅損害音樂人權益、侵犯我方著作權，還破壞了行業間的脆弱互信」。

三是批量化對無授權熱門歌曲冒名洗歌，惡意截流，僅2020年以來，騰訊音樂就針對網易雲熱門歌曲先後推出大量假冒同名歌曲，當中近千首的副歌部分與原歌曲相同或近似，網易雲指摘騰訊音樂如「牛皮癬」式緊跟其內容製作，性質極其惡劣。

網易雲發長文控訴。（微博）

網易雲並指出騰訊音樂長期對其視覺設計、產品功能、創新機制等進行抄襲，包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂抄襲網易雲音樂黑膠播放頁設計；酷狗音樂、QQ音樂抄襲網易云音樂「一起聽」功能；酷狗音樂抄襲網易雲音樂「雲貝推歌」功能設定及界面設計。網易雲在聲明最後稱：「國內在線音樂行業屍橫遍地、艱難至此之際，就不要把功夫下在邪道上了。」

對於事件，騰訊音樂品牌公關負責人陳默在朋友圈中回應，稱：「不會加入打嘴架的行列，無視事實來碰瓷無助於音樂行業的發展。同時表示，相關證據早已留存，該發起的訴訟也早已陸續發起。」

據了解，網易雲音樂和QQ音樂的「恩怨」由來已久，雙方近年來訴訟不斷，幾乎皆圍繞版權爭端展開，涉及周杰倫、TFBOYS等知名藝人。