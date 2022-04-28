孕期遭狠夫踢肚捶頭　河南女起訴離婚法院不判：對孩子成長不利

河南一名女子難忍丈夫長期家暴，在經歷結婚、離婚、復婚的周折後，終向法院訴訟離婚，惟法院卻因離婚對孩子成長、教育極端不利為由判決不予離婚。



韓晴多次遭遇家暴。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，來自河南長葛的女子韓晴（化名）與丈夫朱健2018年夏天結婚，二人婚後育有兩子。惟長子出生2個月左右，韓晴便遭遇了第一次家暴，韓晴說，「他（朱健）練過拳擊，打人總是先打頭，下手很重」，自己常常被打懵。

親戚得知韓晴遭遇家暴後，極力勸和二人，韓晴亦希望丈夫可以有所改變選擇和好。但好景不長，第二次遭遇家暴時，二人協議離婚，韓晴放棄所有財產只要了孩子的撫養權。離婚一個月後，在朱健求和下二人復婚，但韓晴說，「朱健全程沒有道歉，只說了一句『跟俺回去吧』。」

復婚半年之後，韓晴便多次遭遇不同程度家暴，甚至在她懷二胎時遭到朱健踢肚子、捶頭，以及剛出月子時被猛擊頭部到流血。此外，讓她無法接受的是，朱健對孩子也多次實施暴力行為。直至去年7月，忍無可忍的韓晴向法院起訴離婚，並提交9張照片作為證據。

韓晴與孩子被家暴。（九派新聞）

今年4月19日，河南省長葛市法院對案件作出判決，法院認為，原、被告均稱雙方有家庭暴力、有互毆行為，僅此一項，不屬於法律規定必須離婚的基本條件。且原、被告婚史不長，兩個兒子年齡尚小，特別是二兒子尚不足半周歲原告即提出高婚訴訟，對兒子的成長、教育極端不利。「結合原、被告家庭實際情況，本院不支持原被告離婚的訴訟請求。」

上述判決引發網民憤怒：

「法院為了私利，臉都不要了」。



「婚姻不是自由的嗎？這麼搞，人從源頭上就不結婚了」。



「怪不得一些年輕人都不敢結婚了」。



「非要逼到夫妻之間血濺三尺才行」。



「互毆不是感情破裂？單方面挨打才是？」

