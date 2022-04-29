上海疫情｜萬斤蘋果棄路邊部分還新鮮　事主無奈：街上沒人賣不出

受新冠疫情影響，上海實施封控措施。近日，有網民發現，寶山區羅店鎮路邊一排破敗圍擋後，堆滿了被丟棄的蘋果，且這些蘋果並不全都是壞的，有些看上去更非常新鮮。

當地城管事後找到蘋果主人、44歲的遼寧葫蘆島人老邱，後者表示，他原本想把這批被批發市場拒之門外的蘋果拉到寶山零售，但來了才發現，街上根本沒有人，蘋果幾天一點都沒賣掉，就只能倒掉，結果本來就「手緊」的他還被罰款200元（人民幣．下同），承認自己確實衝動了。



上周二（19日），老邱便曾從山東拉了一車保供蔬菜到崇明，有合作社對接且辦了通行證，一路非常順利。他於是想回老家再拉點蘋果來，「我們那裡產這個，也沒想多賺錢，1塊8一斤批發的，賣個三四塊一斤就行了」。上周五（22日），他從遼寧錦州拉了一萬斤蘋果，連夜開來上海，結果事與願違，他發現批發市場不讓交易。

由於以前拉貨來過寶山，他遂想在當地把蘋果零售掉，結果到了後，他始見街上根本沒有人，周圍的友誼路、牡丹江路也如是，幾天下來都未能賣得成，眼見蘋果慢慢壞了，他便決定在周二（26日）晚上無奈倒到一荒地，附近還有些建築垃圾。

一開始，他以為會沒事，詎料事情被發到網上，自己翌日就被警察通過閉路電視找上，最後因個人亂倒垃圾被城管罰款。目前，爛蘋果已被鏟進環衛清運車，但還是有一些好的被工作人員挑出來。

老邱承認，自己這次確實有點衝動了，為了批發這批蘋果，他已花了2萬元，還有一路將近2000多元的油費。這些日子在上海，他只能住在車內，為開車給蘋果找出路，他天天做核酸檢測，身上的錢已所剩無幾，微信錢包餘額只有500多元。至於其冷櫃車內，還有兩盒吃剩的即食麵，這還是派出所時由民警給他的。

對於未來，跑運費的他坦言沒想好，並透露冷櫃車是今年才剛用近20萬元買下的，現時他每個月還要還5000多元的貸款。他曾考慮馬上再接單，但指出來過上海的車，很多地方都不讓下高速，「就想著等上海解封吧」。

（封面圖：圍擋後堆滿了被丟棄的蘋果，對於自己行為，老邱表示確實衝動了。來源：微博＠瓊瓊瓊瓊瓊大王／東方網）