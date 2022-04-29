上海疫情｜增1.5萬本土個案　公安：將狠打賺「黑心錢」不法分子

上海市昨日（28日）新增15032宗新冠肺炎本土個案，包括5487宗確診病例和9545宗無症狀感染者，另新增52宗死亡病例。上海市人民政府新聞辦公室今日（29日）舉行疫情防控工作新聞發布會，介紹疫情最新情況，會上透露，公安機關將狠狠打擊昧著良心賺「黑心錢」的不法分子。



新增個案中，5062宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，418宗確診病例和9444宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。截至昨日24時，有318宗重型患者、52宗危重型在定點醫療機構接受治療。而新增死亡病例的平均年齡為84.02歲，患者伴有多臟器嚴重的基礎疾病，包括食道癌、胰腺癌、腦膜瘤、黑色素瘤等晚期惡性腫瘤，腦出血術後、腦梗後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症等神經系統疾病，以及冠心病、嚴重心功能不全、心律失常、重度高血壓、糖尿病、尿毒症等。他們均未接種過新冠疫苗，直接死亡原因均為基礎疾病。

市衛生健康委副主任趙丹丹介紹，官方近日公佈了首批534個常態化核酸採樣點，方便市民核酸檢測。為了減輕市民和企業負擔，從5月1日到6月30日，該市常態化核酸檢測點實行免費核酸檢測，請市民根據防控要求主動做好檢測。

上海疫情未平，周二（26日），上海地鐵6號線高科西路站站長茆瑞星對車站進行消殺。（新華社）

另一方面，副市長、市公安局局長舒慶表示，疫情以來，公安機關緊盯違法犯罪新動向、新手法，強化研判、主動出擊，「零容忍」打擊團購詐騙、哄抬物價、制假售假等違法犯罪，目前，已查處各類涉疫案件近700起，行政處罰近600人，採取刑事強制措施近100人。

針對市民反映部分發放的保障物資和社區團購的物資，存在以次充好、質量低劣甚至食品變質、產品過期等問題，公安機關會同市場監管等部門迅速開展核查，嚴厲打擊生產、銷售偽劣產品和不符合安全標準的食品，以及有毒、有害食品等違法犯罪行為，先後快速偵破了4起銷售劣質豬肉案件，及時阻斷了一批劣質豬肉流入市場。他強調，公安機關將認真核查每一條線索，一查到底，狠狠打擊昧著良心賺「黑心錢」的不法分子。

此外，針對群眾反映的一些不法分子利用封控期間市民購物不便，以「社區團購、代購跑腿」等名義實施詐騙，公安機關迅速偵破了10餘起此類案件，並及時將被騙錢款返還給被害人。而針對疫情期間市民長期居家、遭遇電信網絡詐騙風險增加的情況，綜合利用社交網絡、新媒體平台等渠道開展反詐宣傳，提醒市民防範假冒電商客服退款、謊稱發放疫情補貼、新冠疫苗投資理財等新類型詐騙，為群眾挽回損失3500餘萬元人民幣。