上海疫情｜增逾萬本土個案九成無症狀　老年人疫苗全程接種率62%

上海市昨日（27日）新增10622宗新冠肺炎本土個案，包括1292宗確診病例及9330宗無症狀感染者，另新增47宗本土死亡病例。今日（28日），上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，新增死者只有1人曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種；死亡的直接原因均為基礎疾病。目前，上海60歲及以上老年人新冠疫苗全程接種率62%、加強接種率38%。



上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會。（影片截圖）

新增本土確診病例中，含既往無症狀感染者轉為確診病例858宗，而432宗確診病例和9140宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。截至昨日24時，有304宗重型、48宗危重型患者在定點醫療機構接受治療。而新增死亡病例平均年齡為84.7歲，患者合併各種原發基礎疾病，包括嚴重心功能不全、心肌梗死、重度高血壓、腦出血後遺症、糖尿病、慢性阻塞性肺病、阿爾茲海默症、帕金森病、尿毒症、乙狀結腸癌晚期等。

市衛生健康委副主任趙丹丹介紹，截至目前，全市60歲及以上老年人累計完成新型冠狀病毒疫苗全程接種超360萬人，全程接種率62%，完成加強免疫接種超220萬人，加強接種率38%。根據研究和監測顯示，Omicrom變異株對於老年人，尤其是沒有接種新冠疫苗和有慢性基礎性疾病的老年人帶來的危害非常大，接種疫苗對防止重症和死亡的效果是非常顯著的。

她表示，當前上海仍處於疫情防控的關鍵時期，各區積極統籌做好疫情防控和新冠疫苗接種工作，在疫情風險可控的前提下，以老年人為重點，積極推進新冠疫苗接種。為方便老年人接種，金山、奉賢、崇明、青浦等區優化了服務模式，如安排移動接種車進社區，在養老機構等設置臨時接種點，專車接送社區老年人、設置老年人接種窗口等，提供更加便捷、溫馨的接種服務。隨著疫情防控持續推進以及「三區」劃分動態調整，各區將繼續有序、穩妥、安全地推進新冠疫苗接種。

上海將打造「15分鐘核酸服務圈」，圖為昨日快遞員在長寧區雲霧山路39號的天山中醫醫院核酸採樣點進行核酸採樣。

青浦區副區長張彥則表示，該區結合疫情防控實際，從防範區內街鎮村居開始，逐步推進老年人新冠疫苗接種工作。 4月22日至24日三天內，朱家角、練塘、金澤三鎮共接種新冠肺炎疫苗4343劑，其中60歲及以上人群接種2075劑次。今天，白鶴鎮和盈浦街道也開始啟動。他又透露，該區會打造「15分鐘核酸服務圈」，到5月初佈局200多個點位。

另一方面，本輪疫情以來，上海累計報告12707宗6歲以下兒童陽性感染者，約佔感染者總數的2.4%；累計7480人出院和解除集中醫學觀察。他們主要收治在市公共衛生臨床中心等定點醫院，也有部分無症狀的患兒在由監護人陪同下，收治在方艙醫院。