台藝人劉畊宏直播健身獲4千萬粉　杭州女跟做受傷醫生籲循序漸進

現年50歲的台灣藝人劉畊宏，因近日在抖音直播燃脂健身操，吸引了逾四千萬「粉絲」的追蹤，更是引燃在大陸的話題度多次登上微博熱搜榜，而「今天你跟著劉畊宏一起健身了嗎？」亦成為不少人的聊天開場白。

不過，健身減肥並不能夠操之過急，據《錢江晚報》報道，浙江杭州一名「劉畊宏女孩」因跟隨直播做運動而受傷，有醫師因此提醒，「運動健身要循序漸進，不可盲目模仿。」



來自杭州的汪汪（化名）稱，最近開始在抖音直播間跟劉畊宏一起跳操，目前已經瘦了4斤。因直播每晚7點開始，剛好是自己收工後的休閒時間，「就像天天打卡那樣養成習慣了。」不過，有一日她卻不小心扭傷了腳，摔倒在客廳地板上，五分鐘的時間腳就腫成了「饅頭」。

惟汪汪用多種方法治療後傷處仍不見好轉，於是便到醫院進行檢查，經檢查和評估，汪汪被診斷為「踝關節扭傷」以及「距腓前韌帶拉傷」，得到專業的治療後汪汪的疼痛有了明顯的好轉。

50歲的台灣藝人劉畊宏，近日在抖音直播燃脂健身操，吸引了逾四千萬「粉絲」的追蹤。（抖音）

事實上，劉畊宏在直播過程中會將動作講解清楚，亦會讓大家量力而行，但不少運動基礎較差的人在跟風練習後難免出現運動過度甚至受傷的情況。因此，杭州第一人民醫院康復醫學科吳希杭醫師解釋，健身的方式和強度因人而異，講究循序漸進。對一般人來說，劉畊宏燃脂操的強度其實不低，首先是動作上不是所有人都能做的到且做得對，發力不正確非但訓練效果打折扣，更容易導致受傷。

吳希杭醫師建議，健身前要了解自身身體狀況，若有心肺疾病或骨關節疾病史應先進行諮詢，以免引發危險。其次，訓練負荷要適當，不要為賺取流量做一些超負荷、高強度訓練。在家健身的環境也應該相對開闊等。

1972年出生於台灣高雄的劉畊宏是演員、歌手，早前還是周杰倫的御用健身教練，2017年，因攜女兒小泡芙參加湖南衛視綜藝節目《爸爸去哪兒第五季》，而被大量大陸觀眾熟知。據台媒報道，劉畊宏一家已於去年底移居上海，並在上海開設健身中心、咖啡店等。

近日開始在抖音每周直播五次燃脂健身操，劉畊宏的「粉絲」亦從月中的700多萬飆升至如今的逾4000萬。因運動量大，不少網民還調侃到，「李佳琦掏空了大家的錢包，劉畊宏掏空了大家的身體。」