31歲企業家駕蔚來電動車追尾身亡 意外前曾啟用自動駕駛功能

內地電動車巨頭蔚來汽車傳出交通事故。據「美一好」微信公眾號所發布的訃告，創辦多個內地知名餐飲連鎖品牌的企業家林文欽，於12日下午駕駛蔚來ES8電動車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在瀋海高速的福建省莆田市涵江段發生交通事故逝世，終年31歲。



創辦多個內地知名餐飲連鎖品牌的企業家林文欽，於12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在瀋海高速涵江段發生交通事故逝世。（《紅星新聞》）

林文欽為上善若水投資管理公司創辦人、意統天下餐飲管理公司創辦人及美一好品牌管理公司創辦人。林文欽先後創立了「意淇港式下午茶」、「大喜麻辣拌」、「鍋聚俠」、「甲如花甲粉」等多個餐飲連鎖品牌，在內地的加盟店超過500家。

據天眼查信息顯示，林文欽在12家公司擔任法人，7家公司任股東，這些公司大多數與投資和餐飲行業相關。

福建莆田高速公路交警支隊表示，此事故為林文欽駕駛蔚來汽車追尾前方汽車導致，事故造成車輛損壞嚴重，需要等待進一步的調查結果。

林文欽生前好友、合夥人黃先生向內媒《封面新聞》表示，林文欽這次事故與開啟了蔚來汽車的自動駕駛功能有一定關係。事發時，林文欽在啟用自動駕駛功能後，撞上了前方的一輛高速公路的工程車發生事故。

蔚來ES8電動車。（TechWeb）

《證券時報》報道指，針對這宗事故，蔚來品牌部人士回覆稱，Navigate on Pilot（NOP）領航輔助不是自動駕駛，後續有調查結果會向外界公布資訊。

據蔚來汽車官方介紹，Navigate on Pilot（NOP）領航輔助功能深度融合車載導航、高精地圖與NIO Pilot自動輔助駕駛系統，允許車輛在高精地圖覆蓋的高速公路及城市高架路等路段，按照導航規劃的路徑自動巡航行駛。主要涵蓋以下場景功能：依據高精地圖及環境感知，自動匯入主路；主路中巡航行駛及智能選擇最優車道；自動切換下一高速/高架，支持匝道內變道及調速；依據高精地圖及環境感知，自動駛離主路。