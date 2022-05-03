上海有心人建抑鬱症互助群送藥　僅15天成700名患者的臨時港灣

上海封城一個多月，市民除了面臨生活物資短缺，不少長期病患亦難以覆診、買藥。

4月15日，來自浦東區的林子在網上發現不少人缺抑鬱症緩釋藥，也有人留言稱手上有藥可分給有需要人士，於是她決定擔起連接兩頭的橋樑，建立「抑鬱症藥品互助群」。

由於訂藥渠道逐漸恢復正常，4月30日，林子決定解散2個共700人的互助群。在短短的15天內，互助群成為抑鬱症患者們的臨時港灣，但對於林子而言，互助群在半個月內已完成使命，「但解決問題、互相支撐的精神，是始終進行着的」。



《中國慈善家》報道，原定於4月5日解封的浦西，突然被通知延長封控，解封時間未定，不少市民家中物資不足，林子於是和朋友、其他義工建立「緊急配送」群，協助採購物資，為缺少食物的市民提供配送服務。

一周後，林子見市民的食品需求漸漸被團購或政府分發的物資填補，於是在網上搜索是否有更需要被關注的緊急狀況和群體。4月15日，林子發現不少人缺抑鬱症緩釋藥，同時有網民留言稱可分出藥物給抑鬱症患者，她於是聯繫上求助者及援助者，並於同晚建立「抑鬱症藥品互助群」。

林子建立的「抑鬱症藥品互助群」。（中國慈善家）

在疫情期間，不少抑鬱症患者面臨病情復發、孤獨感加重，缺藥的患者更開始在頭暈、反胃等藥物戒斷反應中煎熬。有患者透露，一天的藥需要掰成兩半吃，夜晚難以入睡，早晨難以起床，無法集中精力居家辦公，對以往的興趣愛好也提不起勁，「頭痛、胸悶、心悸，也不知道自己不舒服是由於被感染還是心理作用，曾數次產生輕生念頭」。

據介紹，市民在疫情期間可以通過幾個渠道買藥，包括持通行證及就診卡到醫院配藥、讓街道社區衛生中心的精神防治醫生配藥，或直接在網上買藥。然而，有患者反映因求助量大，居委會難以有效率地處理配藥需求，且成功申請通行證的概率不高。

受疫情影響，京東、阿里藥房等配送緩慢或不配送，且在網上只能購買極其有限的藥物，以屬於管制藥物、第二類精神藥物的安眠藥為例，在網上渠道基本沒有，只能親身到藥房或醫院購買。

林子表示，精神類疾病患者對新渠道的探索可能比普通人更困難。受病情特性的影響，幾次求助無回應後，很可能會引發比常人更大的焦慮和失望感。此外，不少患者不希望公開病情，難以向其他人求助。

有患者在互助群中求助。（中國慈善家）

起初，林子建立「抑鬱症藥品互助群」時，基本是靠患者之間的互助，有人會分享自己買藥的途徑，亦有人主動將家中剩餘的藥分給其他人，而林子能做的是將所有信息整合，並從中篩選最有效的方法。

林子介紹，在互助群中，大部分人需要的是網上就能買到的第一類精神藥物，她與一班義工聯繫了上海本地有存貨的醫療平台，多間商業診療機構亦先後加入互助群，為部分患者線上問診、開處方藥。

然而，疫情將一些緊急情況放大並暴露在聚光燈之下。因為無法問診和買藥，一些患者不得不亮明身份。互助群中一位抑鬱症患者透露，自己正被封在大學校園內，「身邊都是同學，我不希望暴露病情，所以一直在忍耐，但是疫情期間買不到藥，很煎熬」。

線上藥房「1藥網」上供上海患者購買的抑鬱症類藥物。（中國慈善家）

目前，上海買藥的情況已逐漸變好，餓了麼、美團等平台已恢復網上買藥送藥服務。不過，短期內管制類藥物是否會難配、精確覆診是否有困難等，仍然是抑鬱症患者最關心的問題。

林子認為，面向精神類疾病患者的公共求助渠道，在設置時要多為病人考慮，目前官方機構發布的就醫指引文件，對患者而言是過於冗長和複雜，「長篇大論總是把關鍵信息都淹沒了，這樣的指引是沒辦法幫到患者的，受病情影響，他們沒辦法讀懂複雜的東西」。

她又提到，醫療資源擠兌的情況下，本就有限的求助渠道更難保持暢通，「上海很多設了急診的醫院，我們之前打過的電話裏，起碼一半都打不通，有的還沒人接，或者是空號」。