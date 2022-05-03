內地「五一」檔電影總票房破兩億　全國影院營業率仍達近7成

撰文：陳進安
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內地「五一」小長假過去3日，據燈塔專業版數據，截至周一（2日）晚上7時30分，2022年五一檔總票房（含預售）累計破兩億元，當中《我是真的討厭異地戀》、《壞蛋聯盟》和《怪獸與鄧不利多的秘密》票房分列前三名。

據澎湃新聞報道，今年五一檔電影市場在幾乎沒什麼新片上映下仍票房收2.14億元，比清明檔的1.22億元幾乎翻倍，全國影院營業率在北京、上海兩大票倉城市缺席的情況下，仍然達到68.5%，創下近一個半月以來的新高。數據顯示，4月30日全天票房為5953萬元，5月1日全國電影票房達8100萬元，為3月6日後，全國單日大盤首次超6000萬。而觀影熱情最高的省份分別為廣東、江蘇和四川。

在以往，五一檔堪稱上半年繼春節檔之後第二個重要的電影檔期，去年創下破16億的票房佳績。然而今年受疫情影響，五一檔延續了清明檔的撤檔風潮，《保你平安》、《哥，你好》、《檢察風雲》、《您好，北京》、《豬豬俠大電影·海洋日記》等8部電影自4月中旬開始便陸續撤檔，該月多數工作日的電影票房僅維持百萬級別，影院營業率僅維持四成。

而青春愛情電影《我是真的討厭異地戀》堅持五一期間上映，最終收穫甜頭，上映3日穩坐票房冠軍位置，也是目前排在票房前十的影片中，唯一來自內地的代表，其餘除了排名第六的《邊緣行者》屬港產片外，均為進口片，其中《怪獸與鄧不利多的秘密》、《蝙蝠俠》、《秘境探險》、《月球隕落》等四部大片在華票房皆突破億元大關。至於同樣堅守五一檔的內地片《出拳吧！媽媽》則沒有那麼幸運，上映3日票房僅176萬。

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